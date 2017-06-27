Kartepeli hentbolcuların kupa sevinci

Hentbolda minik kızlar ligi geçtiğimiz hafta içi oynanan son maçların ardından noktalandı.

Ligin bitimine bir maç kala şampiyonluğunu garantileyen Kartepe Belediyespor, kupalarını oynadıkları sonu maçın ardından aldılar.

KARAKUŞ: “BAŞARIMIZ DEVAM EDECEK”

İlimizde hentbol branşında çok büyük atılım yapan Kartepe Belediyespor, özellikle küçük yaş gruplarında çok başarılı. Bu başarıda en büyük pay sahibi de antrenör Sinan Karakuş. Genç teknik adam çok büyük sıkıntılardan sonra geldikleri noktanın çok iyi olduğunu belirterek, “Kartepe’de hentbolu sevdirmeye çalışırken, çok büyük zorluklar karşılaştık. Şimdi geldiğimim nokta çok iyi. Kartepe Belediyesi’nden de destek alıyoruz, artık salonumuz da var. Çok çalışacak çok daha iyi yerlere geleceğiz. Başarımız devam edecek. Bize bu konuda destek veren başta Hacı Ağdaş olmak üzere herkes teşekkür ediyoruz”