Kartepeli kadınlar, kansere dikkat çekti

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, önleyici sağlık anlayışı çerçevesinde, farklı sağlık konularında düzenlediği eğitim ve bilinçlendirme seminerlerine devam ediyor. Ekim ayı Göğüs Kanseri bilinçlendirme ayı kapsamında Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Kartepe Toplum Sağlığı Müdürlüğü Kanser Birimi Ekibi tarafından Fatih Sultan Mehmet, İstasyon, Dumlupınar ve Ertuğrul Gazi Mahallsinde kanser taramalarının önemi ile ilgili sağlık eğitimi verildi. Kanser Birim Eğitim Hemşiresi Gonca Sipahi tarafından verilen eğitim, Kartepeli kadınlarca büyük ilgi gördü.

Çağın hastalığı kanserden korunmak ve bilinçli bireyler yetiştirmek için gerçekleştirilen seminerde kanserin erken teşhisi nasıl yapılır, erken teşhisin önemi, kanser çeşitleri kadınlara anlatıldı. Kanser Birimi ekibi, kanser oluşumunda önemli rol oynayan etkenler olarak kötü beslenme, tütün ve alkol kullanımı, hareketsiz yaşam ve radyasyon etkilerini gösterdiler.



“Önce sağlık”

Düzenlenen seminerlerin öneminden bahseden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Çağımızın en önemli hastalıklarından biri de kanserdir. Biliyoruz ki, çoğu hastalık erken teşhis edildiğinde hayat kurtarır. Biz de Kartepeli hemşirilerimizi bu konuda bilinçlendirilmesi, kanserin ne olduğunun bilinmesi ve erken teşhis konusunda bir seminer düzenledik. ‘Önce Sağlık’ sloganıyla yürüttüğümüz sağlık hizmetlerimiz kapsamında önemli bir sağlık sorunu olan kanserle ilgili vatandaşlarımızın dikkatinin çekilmesi ve bilincin artırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu sayede kanserle savaşa yönelik farkındalığın artırılmasını amaçlıyoruz. Bu çalışmalarımız sürecinde birçok vatandaşımızın erken teşhisi sağlandı. Farklı sağlık konularında düzenlediğimiz eğitim ve bilinçlendirme seminerlerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.