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Kartepeli minikler “Uykusuz Kural” tiyatro oyununu izledi

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Kartepeli minikler “Uykusuz Kural” tiyatro oyununu izledi
Kartepe Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde çocukları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor.

Kartepe Belediyesinin "Tiyatro ile buluşmayan çocuk kalmasın" projesi kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde “Uykusuz Kral” adlı oyun sahnelendi. Kartepe ilçesi'nin farklı mahallelerinden miniklerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyununu izlemeye gelen çocuklar, eğlenceli saatler geçirdi. Oyunda, ormanda yaşayan hayvanların, Uykusuz Kral’ın sarayında yaşadıkları maceralar mizahi bir dille anlatıldı.

Çocuklarla birlikte keyifli bir saat geçiren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Bizim çocukluğumuz da böyle imkanlar yoktu. Sosyal Belediyecilik kavramı bile konuşulmazdı o yıllarda. Şimdi ise medeniyeti, sanatı, bilimi vb. mahalle-köy-şehir ayrımı olmadan bütün vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz çok şükür. Bu çocuklar bizim çocuklarımız ve hayat onlarla birlikte daha güzel yaşanıyor Yaptığımız hizmetler ve niceleri hepsine helal olsun” dedi.

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