Kartepeli öğrenciler Uzay Bilimleri Fakültesini ziyaret etti

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine ziyarette bulundu.

Kartepe Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Kartepeli çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için sosyal ve bilimsel gezilerine devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine ziyarette bulunan bilgi evi öğrencilerini, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Muharrem Yılmaz makamında ağırlayarak çocuklarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri öğrencilerinin yoğun katılım ve ilgi gösterdiği ziyarette kendilerine eşlik eden Doç. Dr. Satılmış Ürgün, öğrencilerle deneyim ve bilgilerini paylaştı. Uçaklar ile ilgili merak edilen soruları cevaplayan Ürgün, üzerinde çalıştıkları uzay simülasyonu projesini Kartepeli çocuklarla da paylaşarak, proje bitiminde onlara eşsiz bir uzay macerası yaşatma sözünü de verdi.