Kartepe Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasından derecelerle döndü.

Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası için Türk Milli Takımına davet edilen Kartepeli sporcular, turnuvadan derecelerle döndü. Kartepe Belediyesi Spor Kulübü üyesi olan Aysima Hatice Kurt, Büşranur Sökmen ve Osman Kaya müsabakalar öncesi Milli Takım Kadrosuna çağrılırken, Büyük Bayanlar kategorisinde 61 kilogramda; Büşranur Sökmen 1’inci, Yıldız Bayanlar da 47 kilogramda Aysima Hatice Kurt 2’inci ve Büyük Erkekler 60 kilogramda Osman Kaya 2’inci oldu.

Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasından derece ile dönen sporcular ile gurur duyduğunu ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Sporda, sanatta, bilimde , edebiyatta yetenekli ve başarılı gençlerimiz bize güven veriyor ve çalışma azmimizi arttırıyor. Her birini ve onları yetiştiren hocalarını yürekten kutluyor, yeni başarılar diliyorum” dedi.