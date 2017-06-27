  • BIST 99.639
  • Altın 141,183
  • Dolar 3,5032
  • Euro 3,9191
  • Kocaeli 31 °C

Kartepeliler, böyle bayramlaştı

»
Kartepeliler, böyle bayramlaştı
Kartepe Belediyesi öncülüğünde düzenlenen ilçe bayramlaşması, Kartepelileri Uzunçiftlik Kültür Merkezi’nde bir araya getirdi.

Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş ile Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğindeki buluşmaya AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da katıldı.

Kartepe’nin bayramlaşmasına İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Ergin Sarıçiçek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Metin Kutamiş, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kandaz, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Ağra Alemdar, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Karbuz, Kartepe Muhtarlar Dernek Başkanı Hüseyin Türker, İlçe Müftü Vekili Hasan Aydın, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, STK’lar, siyasi parti temsilcileri ve ilçe sakinleri katıldı.   

Bayramlaşmanın açılışında konuşan İlçe Müftü Vekili Hasan Aydın, Ramazan ayının ve Ramazan Bayramı’nın önemine değindi. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de herkesin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti, bayram coşkusunu yaşatmamak adına çalışan terör gruplarının varlığına dikkat çekti. Üzülmez, bunlarla mücadelenin her zaman süreceğini anlattı. Başkan Üzülmez, 2023 hedeflerine ulaşmak için var güçleriyle çalışacaklarını aktardı,
“Bu inanç olduğu sürece kıyamete kadar var olacağız. Her zaman mücadelenin içerisinde yer alacağız. 2023 hedeflerine ulaşmak için Cumhurbaşkanımız mücadele ederken, birlik ve beraberlik olarak ekonomik anlamda büyüyen bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş da şunları söyledi:
“Geçen sene 9 gün bayram kutladık. Biz bayramı kutlarken fitne, fesat peşinde olanlar darbe planı içerisindeydiler. Mahkeme kayıtlarında bu durum ortaya çıkmaktadır. Bayramları kendilerini denetlemek için bir vesile olarak görmüşler. Emperyalist güçler her zaman Türkiye üzerine bir oyun içerisinde olacaklardır. Bizim birlik ve beraberlik içerisinde uyanık olmak gerekiyor. Gelecek nesilleri eğitirken bunu hatırlatmalıyız”

AK Parti Milletvekili Sami Çakır da, zor bir coğrafyada yaşandığına vurgu yaptı, “Üzerimizde dönen dolaplar, oyunlar, kurulan kumpaslar işte bu birlik ve beraberliği sağlar ise bozulacaktır. İçimize girecek hiçbir fitne başarılı olamaz. Bu birlik ve beraberliğimizi sağlamak durumundayız” ifadelerini kullandı, tüm şepitlere Allah’tan rahmet, gazilere sağlıklı yaşam diledi.
 

Bu haber toplam 40 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatilciler dönüşte! İşte İzmit trafiğinde son durum27 Haziran 2017 Salı 15:13
  • “AMATEM’i bekliyoruz”27 Haziran 2017 Salı 14:42
  • İLKÇEV’den 11. Yaz Okulu27 Haziran 2017 Salı 14:18
  • 19 yaşında kanserden ölüm27 Haziran 2017 Salı 13:31
  • Mavi bayraklı plajlara gidecekler dikkat! 1 Temmuz'da başlıyor27 Haziran 2017 Salı 11:06
  • Büyükşehir’den 36 bin 547 metre bisiklet yolu27 Haziran 2017 Salı 10:38
  • Engelli öğrencileri için cep telefonlarından vazgeçtiler27 Haziran 2017 Salı 10:03
  • Şehit Halisdemir müzesi şekilleniyor27 Haziran 2017 Salı 09:30
  • Tatilciler dönüş yolunda27 Haziran 2017 Salı 00:07
  • Akşamdan kalan su içilir mi?26 Haziran 2017 Pazartesi 23:07
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti