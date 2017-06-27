Kartepeliler, böyle bayramlaştı

Kartepe Belediyesi öncülüğünde düzenlenen ilçe bayramlaşması, Kartepelileri Uzunçiftlik Kültür Merkezi’nde bir araya getirdi.

Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş ile Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğindeki buluşmaya AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da katıldı.

Kartepe’nin bayramlaşmasına İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Ergin Sarıçiçek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Metin Kutamiş, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kandaz, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Ağra Alemdar, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Karbuz, Kartepe Muhtarlar Dernek Başkanı Hüseyin Türker, İlçe Müftü Vekili Hasan Aydın, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, STK’lar, siyasi parti temsilcileri ve ilçe sakinleri katıldı.

Bayramlaşmanın açılışında konuşan İlçe Müftü Vekili Hasan Aydın, Ramazan ayının ve Ramazan Bayramı’nın önemine değindi. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de herkesin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti, bayram coşkusunu yaşatmamak adına çalışan terör gruplarının varlığına dikkat çekti. Üzülmez, bunlarla mücadelenin her zaman süreceğini anlattı. Başkan Üzülmez, 2023 hedeflerine ulaşmak için var güçleriyle çalışacaklarını aktardı,

“Bu inanç olduğu sürece kıyamete kadar var olacağız. Her zaman mücadelenin içerisinde yer alacağız. 2023 hedeflerine ulaşmak için Cumhurbaşkanımız mücadele ederken, birlik ve beraberlik olarak ekonomik anlamda büyüyen bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş da şunları söyledi:

“Geçen sene 9 gün bayram kutladık. Biz bayramı kutlarken fitne, fesat peşinde olanlar darbe planı içerisindeydiler. Mahkeme kayıtlarında bu durum ortaya çıkmaktadır. Bayramları kendilerini denetlemek için bir vesile olarak görmüşler. Emperyalist güçler her zaman Türkiye üzerine bir oyun içerisinde olacaklardır. Bizim birlik ve beraberlik içerisinde uyanık olmak gerekiyor. Gelecek nesilleri eğitirken bunu hatırlatmalıyız”

AK Parti Milletvekili Sami Çakır da, zor bir coğrafyada yaşandığına vurgu yaptı, “Üzerimizde dönen dolaplar, oyunlar, kurulan kumpaslar işte bu birlik ve beraberliği sağlar ise bozulacaktır. İçimize girecek hiçbir fitne başarılı olamaz. Bu birlik ve beraberliğimizi sağlamak durumundayız” ifadelerini kullandı, tüm şepitlere Allah’tan rahmet, gazilere sağlıklı yaşam diledi.

