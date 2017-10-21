Kartepe’nin altın çocukları

Kartepe Belediyespor Kulübü Karete takımı, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 14-15 Ekim tarihleri arasında Tofaş Spor Salonu’nda bu yıl 11’ncisi düzenlenen “Geleneksel İller Arası Karate Turnuvası” 12 ilden 830 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Turnuvada Kartepe Belediyespor Kulübü Karate Takımı’ndan Esma Nur Karakadılar altın madalya, Esma Hatun Tamyüksel ve Osman Kaya gümüş madalya kazanırken, Aysima Hatice Kurt, Nurcan Bektaş ve Hamim Muhammed Tamyüksel bronz madalya kazanarak dereceye girdi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepemizi turnuvada en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Kartepe Belediyesi olarak sporcularımıza güveniyor ve onları destekliyoruz. Gençlerimize fırsat verildiğinde görüldüğü gibi başarıda kaçınılmaz oluyor. Gençlerimize desteğimiz artarak devam edecek.” ifadelerini kullandı.