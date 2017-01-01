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Kartepe’nin çocuklarına yılsonu tiyatrosu

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Kartepe’nin çocuklarına yılsonu tiyatrosu
Kartepe Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde yıl boyunca çocukları tiyatro ile buluştururken yılın son haftası da güzel bir oyunu Kartepeli miniklerin ayağına getirdi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Kırmızı Başlıklı Kız” isimli tiyatro oyununu izlemek için birçok Kartepeli çocuk kültür merkezine akın etti. Tiyatro oyununu izlemek için salonu dolduran çocukların heyecanına Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de ortak oldu. Kartepe Belediyesi’nin “Tiyatro ile buluşmayan çocuk kalmasın” Projesi kapsamında 15 günde bir Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen çocuk tiyatro gösterimlerinde 2016’ya veda ederken ünlü çocuk masalı  “Kırmızı Başlıklı Kız” Kartepeli çocuklar için sahnelendi. Kartepe İlçesi’nin farklı mahallelerinden miniklerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyununu izlemeye gelen çocuklar, kurtla küçük kızın ünlü hikâyesini neşe içinde izlediler. Kartepeli minikler oyunun sonunda kendilerine keyifli dakikalar yaşatan tiyatro ekibini alkışlarıyla kutladı.

Çocukların neşesine ortak olmak için onlara eşlik eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Çocuklarımızın zihinsel ve sanatsal gelişimi için yıl boyunca ayda iki kez toplam 24 tiyatro oyunuyla buluşturduk. Hem öğrendiklerini hem de ne kadar eğlendiklerini bizzat görüyorum. Bizim çocukluğumuzda olmayan imkânlar. Onlar şanslı ve daha fazlasını hak ediyorlar. Her birine ayrı ayrı hayırlı, başarılı bir gelecek diliyorum" dedi.

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