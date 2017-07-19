Kartepe’nin gençlerine 15 Temmuz’u anlattılar

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri konferansına katılan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Bizler 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacağız, dünyaya unutturmayacağız” dedi.

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri’nin öğrencileri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Selçukludan Günümüze Haşhaşiler” konulu konferansa katıldı. Konferansta Tarihçi-Yazar Mustafa Turan, 15 Temmuz ruhu ve vatan sevgisini de işledi. Konferansa katılan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepemiz kentimize örnek olmaya devam etmektedir. Bundan dolayı gurur duyuyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Kartepeliler kendilerini göstermiştir. Tanklara ilk dur diyen, bedenini siper eden ilk ilçedir. 35 gün boyunca tutulan nöbette birlik ve beraberliği ile Kartepe örnek oldu” dedi.

“DÜNYAYA YETERİZ”

“Bizler 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacağız dünyaya unutturmayacağız” diyerek sözlerine devam eden Başkan Üzülmez, şunları aktardı:

“- Maalesef bu yaşananları ülkemizde unutturmaya çalışanlar var. Onların yüzüne çarparak unutturmayacağız. İçimizde maalesef hainler var. Bu hainlerle kol kola gezen siyasiler de var. Biz birbirimize, biz bu dünyaya yeteriz. Milletimizle her zaman gurur duyuyoruz. Başkomutanımızla gurur duyuyoruz”