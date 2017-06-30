Kartepe’nin gururu: ‘Alo Evlat Hattı’

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde geliştirdiği, birbirinden değerli, örnek sosyal sorumluluk projeleri ve halkla arasında kurduğu sağlam gönül köprülerini kendine rol model aldı. Başkan Üzülmez, sosyal belediyecilik vizyonu ile “Alo Evlat Hattı” Projesi’ni Kartepe’de hayata geçirerek başarı ile uyguladı.

FIRSAT EŞİTLİĞİ

Sosyal belediyecilikte vizyon belirleme ve öncü olma misyonumuzun alt yapısı da buradan gelmektedir diyen Başkan Üzülmez “2014 Yerel seçimleri aday adaylığı sürecimden bu yana, sosyal devlet anlayışı gereği halkımızın yaşam standartlarında fırsat eşitliği sağlamak üzere yapılacak çalışmaları kendime görev adlettim. Ekibimle birlikte bu konular üzerinde çalıştık. Seçim öncesi ve sonrası sahadaki çalışmalarımızda edindiğimiz tespit ve deneyimlerle ilçemizin ihtiyaç haritasını çıkardık” dedi.

2016 YILINDA HAYATA GEÇTİ

Belediye Başkanı Üzülmez “Başbakanımız Binali Yıldırım, Belediye Başkan adaylığı döneminde planladığı “Alo Evlat Hattı” Projesi’nden bahseder bahsetmez hemen devreye girerek “Sayın Başbakanım müsaadeniz olursa ben projenize sahip çıkıp, Kartepe’de uygulamak isterim” dedim. Kendileri de büyük bir memnuniyetle diyerek, tabiri caizse el verdiler. O günden sonra da hızlı bir planlama ve alt yapı çalışmasını başlatarak “Kartepe Belediyesi Alo Evlat Hattı” projemizin Haziran 2016 itibariyle hizmet vermesini sağladık. Başlar başlamaz da patent başvurumuzu yaparak, projeye marka değeri kazandırmak için tescil ettirdik” açıklamasında bulundu.

ÖDÜLLÜ PROJE

Bir yıldır görevinin başında olan “Alo Evlat Hattı” Projesi ilk yılında olmasına rağmen Marmara Belediyeler Birliği Altın Karınca Ödülü’nü almaya hak kazandı. “Alo Evlat Hattı” bakıma muhtaç ve yalnız yaşayan yaşlılara hastaneden randevu almadan, Kişisel bakım, ev temizliği, fatura ödemesi, odun taşıma, boya-badana, özel günlerin kutlanmasına kadar her türlü desteği sağlıyorlar. Alo Evlat Hattı’nın ilçe sınırları içerisinde bin 183 ayrı işlem ile ihtiyaç sahiplerine destek verdiler. Destek verilen alanlarda en fazla hastane de refakat etme 140, ev temizliği 174, sosyal ve kültürel etkinlikler 112, kişisel bakım 85, eczaneden ilaç alma 80 olarak dikkat çekiyor.