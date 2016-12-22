Ülkemizdeki kış turizminin önemli tatil merkezlerinden Kartepe'nin havadan görüntüsü büyüledi.

Kartepe'de kar kalınlığı 158 santime ulaştı. Kartepe özellikle hafta sonu çevre illerden de tatilcilerin akınına uğradı. Otel bölgesine gitmek isteyen vatandaşlar uzun otomobil kuyrukları oluşturdu. Hafta sonunu çok hareketli geçiren Kartepe'nin havadan görüntüsü ise büyüledi. Sapanca Gölü ile Kartepe'nin aynı karede yer aldığı görüntüler izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Kartepe Belediyesi ekipleri de, gelen yerli ve yabancı turistlerin tatillerini rahat geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor.