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Kartepe’nin spor salonu var

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Kartepe’nin spor salonu var
Kartepe Sarımeşe’de yapımı büyük oranda tamamlanan 1000 kişilik çok amaçlı kapalı spor salonu açılışa hazır hale geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, spor salonunda incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Karaosmanoğlu, inceleme sorasında basket potasına birkaç atış yapmaktan da kendisini alamadı. 2 bin 500 metrekare kullanım alanına sahip olan 2 katlı tesiste; basketbol, voleybol, hentbol oyun sahası ile güreş, karate gibi mücadele sporları yapılabilecek. Salonun bölge gençlerinin sporla daha fazla vakit geçirmesi açısından büyük önemi olacağını belirten Karaosmanoğlu, “Bu salon Kartepe ilçemize ve gençliğimize hayırlı olsun” dedi. Doping kontrol odasının da yer aldığı salonda her şeyin düşünüldüğünü vurgulayan Karaosmanoğlu, “Çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınımızın spor yapmasını çok önemsiyoruz. Çünkü spor, gençlerin disiplinli yetişmesi, sağlıklı olması ve hayata iyi hazırlanmasında çok önemli bir yer tutmaktadır. Gençler kötü alışkanlıkları boşlukta kaldığı, elinden kimin tuttuğu belli olmayan dönemlerde kazanır. Yani Allah korusun uyuşturucuya, sokaktaki uygun olmayan davranışlara kayan bir hale gelir. Çocuğumuzun hayatını müzikle, sanatla ve farklı kültürel etkinliklerle doldurmalıyız” diye konuştu.

Sarımeşe’deki spor salonunda yapılan inceleme gezesinde Başkan Karaosmanoğlu’na Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Spor Şube Müdürü Ziya Ülhak Sarıgül de eşlik etti.

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