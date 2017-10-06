Kartepe’nin yeni hizmet binası, yakında bitiyor

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe Belediyesi hizmet binasında sona gelindiğini belirterek en kısa sürede hizmete geçeceğini belirtti.

Kartepe Belediyesi’nin yeni hizmet binası inşaatında sona gelindi. Yeni hizmet binası bittiğinde 3 blok toplam 11 bin 324 metrekarelik alanda ilçe halkına hizmet verecek. Kartepe’ye daha iyi hizmet sunabilmek ve ihtiyaçlara cevap verebilmek için önemli projeler arasında yer alan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilecek Kartepe Kent Merkezi Projesi kapsamında belediye hizmet binası 2018 yılının ilk çeyreğinde hizmete geçmesi planlanıyor.

ÜZÜLMEZ – KOCAMAN İNCELEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in yakından takip ettiği yeni hizmet binasının incelemesine AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman’da eşlik etti. Kartepe Belediyesi hizmet binasının tabanı 2 bin 205 metre kare, toplamda 11 bin 324 metre kare olacak. Toplamda 104 odanın yer aldığı binada bodrum + 4 kat olarak hizmet verecek. Belediye hizmet binası içerisinde bütün idari birimler yer alacak. Kapalı otopark, yemekhane, meclis grup odaları, 150 kişilik meclis salonu, iki adet ibadethane de bulunacak.