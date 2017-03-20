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Kartepe’ye ilk 45 dakika yetti:3-0

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Kartepe’ye ilk 45 dakika yetti:3-0
Süper Lig Play-Off’a kötü başlayan, normal sezonda da aynı grupta yer alan Kartepe Belediyespor ile Seka Doğanspor, 3’üncü hafta maçında Arslanbey Stadı’nda karşılaştı.

Kartepe Belediyespor, maçın hemen başlarında bulduğu gollerle rakibini 3-0 yendi, ligde ilk galibiyetini aldı.

GOLLER İLK 30 DAKİKADA GELDİ
Hafta içinde Derince Belediye Demirspor karşısında çok iyi mücadele eden, galibiyet kaçıran Kartepe Belediyespor, bu kez Seka Doğanspor maçına çok hızlı başladı. Ruhi’nin serbest atıştan bulduğu golle 1-0 öne geçen Kartepe Belediyespor, Hakan ve Mertcan’ın ayağından iki gol daha attı, ilk 30 dakikada 3-0 öne geçti. Kartepe Belediyespor, bu yarıda farkı artırma şansını da buldu, bunları değerlendiremedi.

SEKA DOĞAN DİRENEMEDİ
Bu sezon mütevazi kadrosu ve bütçesi ile normal sezonda çok önemli işler yapan, grubunu 3’üncü sırada bitirip, Play-Off’a yükselen Seka Doğanspor, aynı başarıyı Play-Off’ta gösteremiyor. İlk iki maçında Doğantepe ve Nusretiyespor’a farklı skorlarla yenilen Kırmızı-Yeşilli ekip, dünde Kartepe karşısında direnç gösteremedi. İlk yarıyı 3-0 önde bitiren Kartepe, ikinci yarıda Celal, Muzaffer ve Yaser ile bulduğu pozisyonları kullanamadı, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

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