Kartepe’ye kent meydanı yapılacak

İçerisinde sosyal donatı alanlarının yer alacağı kent meydanı projesi Sarımeşe ve İstasyon Mahalleleri arsında yer alan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki 30 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek.

SOSYAL ALANLAR

Kartepe Kent Meydanı projesi içerisinde sosyal alanlar da yer alacak.

Meydanda her biri 109 metrekare olmak üzere 3 adet Kafeterya, 2 adet animasyonlu süs havuzu bulunacak. Meydan amfiler, çeşitli ağaç ve bitki görselleri arasına kurulacak oturma bankları ile renklendirilecek.

DOĞAL TAŞLI ZEMİN

Yer yer yeşil alanların bulunacağı meydanda otomatik sulama sistemi yapılacak. Meydanın zemin kaplaması olarak doğal taşlardan granit ve bazalt plak taşlar tercih kullanılacak. Ayrıca meydanın mimari yapısını destekleyen yeni nesil dekoratif aydınlatma elemanları ile aydınlatma yapılacak.

İHALE 6 KASIM’DA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meydan projesini gerçekleştirecek firmayı belirlemek üzere 6 Kasım Pazartesi günü ihale düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda yapılacak olan oturum saat 11:00’de gerçekleştirilecek. Kent Meydanı bir yıl içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacak.

