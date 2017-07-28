Kartepe’ye muhteşem gerdanlık

Kartepe Belediyesi’nin, Dumlupınar ve Ertuğrul Gazi Mahallelerini birleştiren, Ertuğrul Gazi Parkı ile bir kompleks olarak düşünülen Kanal Park Projesi ve Kanal Park Yürüyüş Yolu’ndaki çalışmalar hızla ilerliyor.

Kartepe'de farklı bölgelerde dinlence ve oyun parklarını artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında toplamda 19 bin metrekarelik alanda planlanan Kanal Park Projesinde fitness aletleri, futbol sahası, yürüyüş yolları, kamelyaları ve çocuk oyun grupları bir bütünlük oluşturacak şekilde dizayn edildi. Ekipler projenin ilk etabında sert zemin yapımlarını tamamladıktan sonra park alanında bitkilendirme, sulama sistemi kurulması, aydınlatma direkleri, kamelya ve fitness aletleri montajlarını da tamamladı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kanal Park Projesi kapsamında park içerisinde 750 metre, toplamda bin 500 metre yürüyüş yolu yapımı devam ediyor. Yürüyüş yolu İzmit Yahya Kaptan’da bulunan yürüyüş yolu ile birleştirilecek. Kanal Park Projesi içerisinde yer alacak olan iki cafe için çalışmalar son aşamaya geldi. Cafelerin projeleri tamamlandı. En kısa sürede park içerisinde montajına başlanılacak. Bu sayede Kartepe sakinleri park içerisinde çay, kahve imkanı da bulabilecekler.

Kartepe ilçesine renk katacak ve yeni bir soluk getirecek Kanal Park Projesi hızla ilerliyor. Dumlupınar ve Ertuğrul Gazi Mahalleleri sakinlerine yönelik gerçekleştirilen projede en kısa sürede kullanıma sunulması hedefleniyor. Bu kapsamda Kanal Park Projesiyle birlikte yapımına hız verilen Kanal Park Yürüyüş Yolu’ndaki çalışmalarda yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor.

YEŞİLİ SEVEN BİR PROJE

Kanal Park Projesi’ne büyük önem veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Çalışmalarımızın sonuna yaklaşıyoruz. Kartepe'de doğaya uygun, yeşili seven bir proje. Kartepemizin güzelliklerine bir yenisi daha eklemiş olacağız. Bulunduğu bölgeye yeni bir soluk, hareketlilik katacak. Çalışmalar hızlı bir tempoda devam ediyor” dedi.