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Kartepe'ye ulaşım kapandı

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Kartepe'ye ulaşım kapandı
Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Kocaeli Kartepe’de yoğun kar yağışı hayatı felç ederken, kayak merkezine ulaşım durma noktasına geldi.

Yılbaşı tatilini kayak merkezinde geçirmek isteyen tatilciler yollarda kaldı.

Kocaeli’de etkisini arttırarak devam eden yoğun kar yağışı, Kartepe kayak merkezine çıkan yolda ulaşımı durma noktasına getirdi. Jandarma ekipleri zincirsiz araç geçişine izin vermezken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yolu açmak için büyük çaba sarf etti. Birçok aracın zincirli olmasına rağmen çıkamadığı görülürken, kayan araçlar ufak çaplı kazalara sebebiyet verdi. Yoğun kar yağışı dolayısıyla kayak merkezine ulaşamayan vatandaşlar ise kartopu oynayarak vakit geçirdi.

Öte yandan kayak merkezine çıkmak isteyen sürücüler, yol üzerinde yüksek fiyattan zincir satışı yapanlara dert yandı. Zincirleri faturasız yüksek fiyattan satan şahısların, yolda kalanları mağdur ettiği görülürken, vatandaşlar yetkililerin bu tip olaylara önlem alması gerektiğini söyledi.

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