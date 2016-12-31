Kartepe'ye yılbaşı akını

Kartepe'de bulunan kayak merkezinde pistlerde kar kalınlığı 2 metre 15 santime ulaşırken, yılbaşı tatili için gelenler pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe kayak merkezi yılbaşı için tatilcilerin akınına uğradı. İstanbul'a en yakın kayak merkezi olan Kartepe özellikle buradan gelen tatilcilerle dolarken, günübirlik tatilcilerle birlikte kayak merkezinde pistler doldu. Kartepe'de pistlerde kar kalınlığı 2 metre 15 santime ulaşırken, 17 pist kayak için hazır hale getirildi. Tatilciler kayak ve snowboard yaparak zaman geçirdi. The Green Park Otel Genel Müdürü Önder Sıkıcıoğlu yılbaşı nedeniyle otelin tamamen dolduğunu açıklayarak, "17 pistimiz var ve hepsi açık. Gece kar yağışı olunca sabahları biraz sıkıntı oluyor. O sıkıntılar da giderildi. Pistler ezildi. Otelimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Günübirlikçilerle otel bölgemiz yoğun ve bugün yaklaşık bin kişiyi ağırlayacağız" diye konuştu.

İstanbul'dan yılbaşı tatillerini geçirmek için geldiklerini söyleyen Ayça Aner, "Yılbaşını geçirmek için geldik ve yarın döneceğiz. Daha önce de gelmiştim buraya pistler çok güzel. Kar özlemimizi gideriyoruz. Çocuğumuz karda eğleniyor. Yeni yıla da burada umutlarla girmeyi düşünüyoruz" dedi.

Tatilcilerden Mustafa Onur Köse ise karda vakit geçirmeyi çok sevdiğini belirterek, "İstanbul'dan yılbaşını geçirmek için geldik. Pistler çok güzel. Biraz kalabalık ama kar yağışı ile birlikte inanılmaz bir görüntü oluşuyor. Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.



