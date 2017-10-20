Kasaplara önlük

Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı Rasim Özkul, Oda Başkan Vekili İsmail Şalgam ile Zabıta Müdürü Nihat Kaymak’ın da yer aldığı önlük dağıtımında Başkan Yardımcısı Oruç, kasaplara hayırlı ve bol kazançlar dileğinde bulunarak “Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan, esnaflarımızın daha çok kazanması için projelere büyük önem veriyor. Esnaf dostu bir belediye olarak bu ve buna benzer projelerimize devam edeceğiz” dedi.

Kasaplar Odası Başkanı da, Başkan Doğan ve ekibinin esnaflara yönelik çalışmalarını her zaman takdirle karşıladıklarını belirterek teşekkür etti.