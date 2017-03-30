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Kasaplarla sohbet

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Kasaplarla sohbet
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Kasaplar Odası yöneticilerini makamında ağırladı.

Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı Rasim Özkul ve üyeler; Ali İhsan Seviş, Turan Süleymanoğlu, İsmail Şalgam, Gökhan Güncan ve Adnan Çorap, Vali Güzeloğlu’nun konuğu oldu.

Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı Rasim Özkul, Vali Güzeloğlu’na oda faaliyetleri, hayvancılık, işletmelerin sorunlarıyla ilgili bilgi sunumunda bulundu. Vali Güzeloğlu, Rasim Özkul ve oda yöneticilerine ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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