Kask takmayan gençler ölümden döndü

Kaza 15.30 sırlarında İzmit Körfez Mahallesi Sefa Sirmen Bulvarı Seymen Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sefa S.(18) idaresindeki motosiklet bir anda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Sefa S. ve arkasındaki Mustafa F. (18) yola düşerek sürüklendi. Kasksız olan iki genç, düşme sonucunda başlarını yere çarparak yaralandılar. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdaleleri yapılan yaralar ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan müdahalede durumu ağır olan sürücü Sefa S., Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kafasını yere çarpan ve durumu ağır olan Sefa S.’nin bilincinin kapalı olduğu, Mustafa F.’nin ise vücudun çeşitli noktalarında kırıklar olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.