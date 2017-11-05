Kasko ve trafik sigortasında indirim getirecek teklif

TBMM Dilekçe Komisyonuna başvurarak, şehirlerdeki işlek caddelerde yaşanan trafik kazalarıyla ilgili alt komisyon kurulmasını sağlayan AK Parti İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, alt Komisyon toplantısıyla ilgili yaptığı açıklamada, trafik kazalarının engellenmesinde teknolojik imkanların en iyi şekilde kullanılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Eğitim, bilinçlendirilme, farkındalık, idari ve yasal düzenlemeler gibi önlemlerin alınabileceğini belirten Yıldırım, bu önlemlerin bu toplantılarda ve kamuoyunda tartışılmasının çok yararlı olacağını kaydetti.

Bağdat Caddesi’nde kaza yapanların büyük oranının üniversite mezunu olduğunu bildiren Yıldırım, bir kişinin üniversite eğitimi almasının, yüksek lisans ya da doktora eğitimi almasının değil "trafik eğitimi" almasının önemli olduğunu vurguladı.

Yıldırım, "Bir kişinin trafik kurallarına uymamasıyla başka birinin hayatını tehlikeye attığını bilmesi gerekiyor." dedi.

İnovasyonların, algoritmaların mutlaka denetlemede artırılması gerektiğini belirten Yıldırım, "Mesela, trafik eğitimini alanlara, şahsım adına teklifim, kasko veya trafik sigortalarında bir indirim yapılması gündeme gelebilir. Çünkü vatandaş buradaki eğitimi aldığı takdirde bu eğitimi hem içselleştirir hem özelleştirir hem de kaskodan bir indirim alacağını bilirse ona bir teşvik olur" önerisini getirdi.

Yıldırım, komisyonda oluşacak önerilerin bir kanun teklifi olarak getirilebileceğini belirtti.