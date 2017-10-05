KASK’ta yeni sezon

Her salı akşamı dernek merkezinde gösteriler düzenleyip, fotoğraf üzerine tartışmalar gerçekleştiriyor.

Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK), 2017-2018 sezon açılışını üyelerin ve fotoğraf severlerin yoğun katıldığı bir toplantıyla dernek merkezinde yaptı.

KASK Başkanı Ümran Özdemir, açılış konuşmasının ardından, ünlü fotoğrafçı Nevzat Çakır’ın "Sokağın Adı Fotoğraf" isimli fotoğraf gösterisi büyük bir ilgi ile izlendi. Gösteri sonrası Nevzat Çakır, fotoğraf üzerine bilgi ve birikimlerini aktardı, konuklara önerilerde bulundu, fotoğrafa söyleşi gerçekleştirdi. KASK'ta 9 Ekim Pazartesi günü Temel Fotoğraf Eğitimi de başlayacak.