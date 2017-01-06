Kaslarınızı bu yöntemlerle rahatlatın

Sporda kasları çalıştırmak kadar rahatlatmak da önemli. İşte kaslarınızı rahatlatmanızı sağlayacak öneriler

Yoğun ve etkili spor egzersizlerinden sonra kaslarınızı esnetmek hem daha rahatlamış hissetmenizi sağlar hem de sakatlık riskinin önüne geçer. Esneme hareketlerini bütün vücut kaslarını çalıştıracak şekilde yapmak en doğrusu. Esneme hareketlerini periyodik olarak uygulayarak kas ağrılarının önüne geçebilir, daha esnek ve sağlıklı kaslara sahip olabilirsiniz.

İşte kasları esnetme ve rahatlatma önerileri:

1. Boyun kasları

Gerilen kasları gevşetmek için öncelikle boyun bölgenizden başlayabilirsiniz. Dik bir konumda oturarak başınızı omuzunuzun iki yanına doğru sırasıyla yavaşça eğin. Hareketi en az 10 kere tekrar edebilirsiniz.

2. Omuz kasları

Sırt egzersizleri sonrası veya gece yanlış yatış pozisyonlarından kaynaklanan ağrıları gidermek için omuz esnetme hareketlerini deneyebilirsiniz. İki omuzunuzla yukarı aşağı yuvarlak çizerek omuz kaslarınızı esnetebilir ve ağrıları en aza indirebilirsiniz.

3. Kol bölgesi

Kollar en önemli bölgelerimizden biri. Kolları esnetmek daha rahat ve koordineli hareket etmenizi sağlar. Dik şekilde durun ve kollarınızı göğüs hizasında öne uzatın ve ellerinizi önde birleştirerek kollarınızı gergin halde tutun. Aynı hareketi kollarınızı arkaya alarak da tekrarlayın. 10 saniye boyunca pozisyonunuzu koruyun.

4. İç bacak kasları

Yere oturun ve bacaklarınızı iki yana açın. Ellerinizle ayak parmaklarınızı tutmaya çalışın ve gergin pozisyonunuzu en az 10 saniye koruyun. İç bacaklarınızdaki gerginliği hissedeceksiniz.

5. Arka bacak kasları

Sırtınız dik bir şekilde bacaklarınızı göğüs bölgenize kadar çekin ve arka bacaklarınızı gergin hale getirin. Pozisyonunuzu en az 12 saniye boyunca koruyun.

6. Göğüs kasları

İki elinizi dirseklerden kırarak göğüs hizasında birleştirin ve kuvvetlice itmeye çalışın. Göğüs kaslarındaki gerginliği hissedin ve 12 saniye boyunca hareketi yapmaya devam edin.

7. Kedi ve deve duruşu

En iyi bilinen esnetme hareketlerinden biri olan kedi ve deve duruşu için eller ve dizler yerde olacak şekilde pozisyon alın ve kedi duruşu için başınızı yukarı kaldırırken bel bölgenizi aşağı doğru indirin, deve duruşunda ise belinizi kambur hale getirerek başınızı eğebildiğiniz kadar öne eğin.

8. Sfenks hareketi

Sırt ve bel bölgenizi rahatlatan hareketlerden biri olan sfenks için yüz üstü bir şekilde yatın ve belinizi yukarı doğru yuvarlayarak esnetmeye çalışın. Dirseklerinizden güç alarak pozisyonunuzu 15 saniye koruyun.