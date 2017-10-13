Kaş’ta dalış yapacaklar

2014 yılında kurulan Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü, faaliyetleriyle gençlere örnek olmaya devam ediyor. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve spor yapmalarını sağlamak amacıyla kurulan KOBİDOS, 2017 yılında ses getiren faaliyetlere imza attı.

KAŞ İLÇESİNE GİDİLECEK

Antalya Kaş ilçesinde dalış turizmi önemli bir yer tutuyor. Doğa manzarasının yanı sıra özellikle batırılan tank, uçak, gemi batıkları gibi bir dönem hizmet veren makineler denizin dibinde ülke turizmine katkıda bulunuyor. Bunun yanı sıra Kaş İlçesi’nde dalış yarışmaları yapılıyor. Bu yarışmalarla Kaş İlçesi yurt içi ve dışında adından söz ettiriyor.

ÖRNEK PROJELER

KOBİDOS olarak “Her pedal bir umut olsun” sloganıyla örnek projelere imza attıklarını belirten Dernek Başkanı Ali Osman Kanyılmaz “Geçtiğimiz günlerde Fevziye Camii bahçesinde Kızılay tarafından kurulan çadırda kan bağışında bulunduk. Ayrıca 15 üyemiz kök hücre bağışçısıdır. Dernek olarak İzmit Çölyak Derneği’ne desteğimiz devam etmektedir. Son olarak gidiş dönüşü 180 km olan İznik’e giderek iki gün kalarak kamp yaptık” dedi.

LİSANS ALINACAK

KOBİDOS üyeleri olarak bu hafta sonu Antalya Kaş ilçesinde dalış yapacaklarını açıklayan Dernek Başkanı Kanyılmaz “Dernek olarak 4 kişilik bir ekiple gideceğiz. Ülkemizin en nadide dalış merkezlerinden biri olan Kaş, daha yaklaşırken insanı etkileyen manzarası ile Akdeniz’in o farklı coğrafyasına sahip antik kentleriyle ünlü tatil beldelerinden biridir. Burada kentimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Dalış sonrasında PADİ Lisansı alacağız. Kaş İlçesi’nde yapacağımız etkinlikte iki saat teorik eğitim alacağız, 3 günde toplam 17 saat deniz altında kalacağız. Amacımız gençlerimize örnek olmaya devam etmektir. Gençlerimizi asla yalnız bırakmayacağız” açıklamasında bulundu.