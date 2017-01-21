Kastamonulular genel kurul yapıyor

Kocaeli Kastamonu Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 8’inci olağan genel kurulu yarın yapılıyor.

İzmit Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Erkan İşhanı No:11/5 adresindeki dernek merkezindeki genel kurul saat 13.00’te başlayacak.

PİDE İKRAMI VAR

Dernek merkezine gelecek üyelere, konuklara saat 11.30’dan itibaren Kastamonu’ya özgü kır pidesi ikramında bulunulacak. 3 dönemdir dernek başkanlığını yapan Necmettin Hücümen’in 4’üncü dönem için genel kurulda tek başkan adayı olması bekleniyor. Hücümen’in mevcut yönetimde bazı değişiklikler yapacağı öğrenildi. 120 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda 5 kişilik yönetim ve 3 kişilik denetim kurulunu seçecek.



