  • BIST 83.067
  • Altın 146,530
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,0490
  • Kocaeli 3 °C

Kastamonulular genel kurul yapıyor

»
Kastamonulular genel kurul yapıyor
Kocaeli Kastamonu Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 8’inci olağan genel kurulu yarın yapılıyor.

İzmit Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Erkan İşhanı No:11/5 adresindeki dernek merkezindeki genel kurul saat 13.00’te başlayacak.

PİDE İKRAMI VAR
Dernek merkezine gelecek üyelere, konuklara saat 11.30’dan itibaren Kastamonu’ya özgü kır pidesi ikramında bulunulacak. 3 dönemdir dernek başkanlığını yapan Necmettin Hücümen’in 4’üncü dönem için genel kurulda tek başkan adayı olması bekleniyor. Hücümen’in mevcut yönetimde bazı değişiklikler yapacağı öğrenildi. 120 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda 5 kişilik yönetim ve 3 kişilik denetim kurulunu seçecek.

 


 

Bu haber toplam 186 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Kadınları Derneği kendi yerinde21 Ocak 2017 Cumartesi 11:00
  • Kefken Limanı’nda çevresi düzenlemesi21 Ocak 2017 Cumartesi 10:45
  • Onar Ailesi’ne Duru bebek geldi 21 Ocak 2017 Cumartesi 10:11
  • Meral Akşener'in ağabeyi vefat etti21 Ocak 2017 Cumartesi 08:49
  • Kandıralılar çok eğlendiler20 Ocak 2017 Cuma 20:57
  • Mezarlıkta kendini astı20 Ocak 2017 Cuma 19:05
  • İzmitli köylüler okuma yazma öğreniyorlar20 Ocak 2017 Cuma 18:41
  • Yukarı Hereke’de SEDAŞ ve jandarmaya teşekkür yemeği20 Ocak 2017 Cuma 18:39
  • Körfez’de öğrenciler karnelerine kavuştu20 Ocak 2017 Cuma 16:22
  • Başkan babanın karne heyecanı20 Ocak 2017 Cuma 14:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti