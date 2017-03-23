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Katil zanlısı koca için müebbet talebi

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Katil zanlısı koca için müebbet talebi
Gölcük'te, evli ve 2 çocuk annesi işitme engelli Hacer Çetindağ'ı öldürdüğü ileri sürülen Erdal Kaya hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, işitme engelli tutuklu sanık Erdal Kaya, maktulün kayınvalidesi Fatma Çetindağ, ağabeyi Cemalettin Deniz, yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Kaya, soruşturma aşamasında hazır bulunan tercümanla işaret dilini iyi bilmemesinden dolayı sağlıklı iletişim kuramadıklarını belirterek, bu kişinin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Sanık avukatı Ersun Künbi, müvekkilin olay öncesinde alkolle birlikte kullandığı ilaçların ceza ehliyetine etkisi hakkında tek hekimden alınan raporun yeterli olmadığını savunarak, Adli Tıp Kurumu'nun ihtisas dairesinden rapor alınmasını istedi.

DAVA ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Kaya'nın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını sunması için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Gölcük'te, Ekim 2015'te, 2 çocuk annesi işitme engelli Hacer Çetindağ, evinde boğazı kesilmiş halde bulunmuş, cinayeti işlediği iddiasıyla kadının eşinin arkadaşı Erdal Kaya tutuklanmıştı.

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