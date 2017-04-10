Katılım çok yüksek olacak

16 Nisan’da yapılacak Anayasa Referandumunda sandıktan çıkacak sonucu kestirmek neredeyse imkansız. Toplumdaki hava gerçekten çok değişik.. Kimi “EVET’çiler” de, kimi “HAYIR’cılar”da renk vermemeye özen gösteriyor.

Tabii, referanduma çok angaje olmuş, her fırsatta rengini, vereceği oyu ortaya koymayı marifet sanan çok fazla tip de var.. Ama sizin yanınızda “Ben evet vereceğim” diyenlerin bir kısmının sandık başında “hayır”; sizin yanınızda “Ben hayır vereceğim” diyenlerin bir kısmının da sandık başında “Evet” diyeceğine emin olabilirsiniz.

Zaten bu nedenle, sağlıklı kamuoyu ölçümleri yapılmadı. Türkiye’de tuhaf bir siyasi hava var. İnsanlar kendini düşünüyor, geleceğini düşünüyor. Hangi taraftan renk versem zarar görürüm kaygısı var. Bir de, referanduma 1 hafta kaldığı için, artık anket sonucu yayınlamak falan da yasak.

Bugün 16 Nisan’la ilgili bazı tahminlerimi aktaracağım. Bütün samimiyetimle söylüyorum; sandıktan çıkacak sonuç hakkında bir temennim var ama, sandıktan çıkacak sonucu kesinlikle tahmin edemiyorum. Bu konudaki öngörüm şöyle: EVET de kazansa, HAYIR da kazansa, kazanan tarafın oyu yüzde 55’i geçmez, kaybeden tarafın oyu yüzde 45’in altına düşmez diye düşünüyorum.

Çok net bir öngörüm var. 16 Nisan’da referanduma katılım oranı, yüzde 90’ın üzerine çıkacaktır. Avrupa’daki Türk vatandaşları için oy kullanma işlemi dün sona erdi. Geçmiş seçim ve referandumlarda Avrupa’da Türklerin oy kullanma oranı yüzde 50’ler civarındaydı. Bu defa gurbetçiler uzun kuyruklar oluşturdular. Bu bir ölçüdür. Avrupa’da katılım bu kadar yüksekse, Türkiye’de katılım da çok yüksek olacaktır.

Avrupa’da gurbetçiler güle oynaya sandığa gittiler. EVET’çiler ve HAYIR’cılar, kol kola kuyruklarda beklediler. Sandığa birbirlerini taşıdılar. Oy kullanma işlemi öncesi Avrupa’da önemli gerginlikler yaşansa da, vatandaşlar inanılmaz olgunlukla Avrupalıları şaşırttılar. Aynı tabloyu önümüzdeki pazar Türkiye’de bekliyorum. Siyaset yapanlar ortamı ne kadar germiş olsalar da insanlar güle oynaya sandığa gidecekler.

Katılma oranının olağanüstü yüksekliğine rağmen, sandıklarda yığılma olmayacak. Sistem tıkır tıkır işleyecek. Akşam sandıklar açıldıktan sonra, merakla oy sayımını takip eden kalabalıkları sandık başında göreceğiz. Bu referandumun sayımı da kolay.. 16 Nisan gecesi, gece yarısı olmadan Türkiye genelindeki sonuç artı eksi 1-2 puan farkla ortaya çıkmış olacaktır. Keşke kazanan tarafın oy oranı yüzde 60’ın üzerine çıkabilse. O zaman 17 Nisan sabahı her şey ülkemiz için daha güzel olacaktır. Sonuç birbirine yakın çıkacak. Kazanan, kıl payı kazanacak. Ama her vatandaş şundan emin olmalı. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Bizim kim ne derse desin yerleşmiş demokrasi kültürümüz, demokrasi kültürünü özümsemiş bir halkımız var. 17 Nisan Pazartesi sabahı, hiçbir şey mevcut durumdan daha kötü olmayacaktır. Bu gerçeği içinize sindirin. Gönül huzuruyla haftaya pazar sandık başına giden, ülke için doğru olduğuna inandığınız yönde oyunuzu kullanın ve içiniz rahat, ülkenize güvenli bir biçimde gidip evinizde sonuçları takip edin…

Lütfen, bu ülkeye, kendi ülkenize, kendinize güvenin, inanın. Bu millet yanlış karar vermez, bundan emin olun..

Yeni siyasi partiler ve seçim yasası şart

Türkiye’nin demokrasi yolunda ilerleyişi ve arayışları, 16 Nisan referandumu ile bitmeyecek. Hatta, 16 Nisan’da sandıklardan “EVET” çıkar ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilirse, pek çok konuda yeni düzenlemeler yapmak da gerekecek.

Aslında 16 Nisan’da sandıktan EVET de, HAYIR da çıksa, siyasi partiler ve seçim yasalarımızı yeni baştan yapmamız bir zarurettir. Ama özellikle EVET çıkar ve sistem değişirse, mevcut siyasi partiler yasası da, mevcut seçim sistemi de kendiliğinden çöp olacaktır.

16 Nisan Pazar günü sandıktan EVET çıkarsa, hemen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümeti kurulmayacak. 2019 yılı kasım ayındaki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine kadar sistem mevcut haliyle yürüyecek. Sadece, referandumdan hemen sonra, AK Parti’de kongreler sürecine girilecek. Çok büyük olasılıkla önümüzdeki sonbaharda yeni delegelerle AK Parti’nin kurultayı toplanacak. 16 Nisan’da yeni Anayasa’nın kabulü halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu partinin yeniden üyesi olacak ve kurultayda Genel Başkan seçilecek. Yeni Anayasa’daki bütün değişiklikler, 2019 yılındaki seçimlerin ardından hayata geçecek.

Yani, 2019 yılı sonuna kadar Başbakan var. Mevcut bakanlar var. Sistem mevcut haliyle devam edecek. Ancak, bu Meclis’in yapması gereken çok önemli işler olacak. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra, eğer yeni Anayasa kabul edilmişse, Türkiye’de artık mevcut parlamenter sistem içinde bir seçenek olan Koalisyon hükümetleri dönemi ortadan kalkacak. Türkiye’de başka hiçbir demokraside bulunmayan yüzde 10’luk seçim barajı “Aman koalisyon olmasın. Meclis’te milletvekilleri transferleri olmasın. Bir parti çoğunluğu kazansın” mantığıyla konulmuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte bunun bir anlamı kalmıyor. Çünkü, aynı zamanda yürütmenin Başkanı olan Cumhurbaşkanı, en geç ikinci tur seçimin sonunda yüzde 50+1 oyla(en az) seçilmiş olacak. Meclis’ten güvenoyu almasına gerek yok.

Yani artık Meclis’te çok partinin, çok farklı görüşlerin temsil edilmesinin “Aman böyle olursa koalisyon olur” korkusuyla engellenmesinin bir anlamı kalmıyor. Keşke 16 Temmuz Anayasa değişikliği 18 değil de 19 maddeden oluşsaydı. Şu yüzde 10 barajını da bu arada kaldırıverseydik.

Genel seçimlerde yüzde 10 barajının kalkması, Türkiye’ye rahatlatır. Baraj tamamen kalkabilir. Yüzde 5 veya altına inebilir. Bu konuda 17 Nisan sonrası CHP’nin de iktidara tam destek vermesi, yeniden bir referandum tantanası yaşanmadan sorunun Meclis’te oy birliği ile çözülmesi gerekir. Genel seçimlerde baraj kalkınca, yerel seçimlerde de kalkacak. Belediye Meclislerinde bağımsız adaylar, küçük partilerden adaylar görebileceğiz. Baraj kalkınca, belediye meclisleri de çok daha renkli ve işlevsel hale gelecek. Belediye Başkanlarının işi de biraz daha zorlaşacak.

İkinci konu siyasi partiler yasası. Yine 16 Nisan’da sandıklardan EVET çıkar da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilirse, 600 kişiden oluşacak Meclis’teki milletvekillerinin liderlerinden tamamen bağımsız olması gerekir. Eğer yürütme hakkını elinde bulunduran Cumhurbaşkanı, yasama görevini yapan Meclis’teki çoğunluk partisinin bütün üyelerini bugünkü gibi kendisi seçmişse, bir sonraki seçimlerde milletvekilleri siyasi geleceklerinin o liderin iki dudağı arasında olduğunu biliyorsa, bu sistem yürümez. O halde ne olacak?. Genel seçimlerde ya “Dar bölge” sistemine geçilecek, ya da bütün siyasi partilerin bütün adaylarını ön seçimle belirlemesi yasal zorunluluk haline gelecek.

Dar bölge seçim sistemi ideal sistem. Ama uygulaması zor. Dar bölge sisteminde 150-200 bin kişilik her yerleşim bölgesi bir seçim bölgesi olacak. Her seçim bölgesinden bir milletvekili seçilecek. O zaman Meclis’e çok sayıda bağımsız girecek. Eğer kendi bölgesinde halk tarafından çok seviliyorsa, misal bir şeriatçı aday veya bir kızıl komünist aday, bir çevreci aday, hatta bir eşcinsel aday da milletvekili olup, Parlamentoya gidebilecek. Dar bölge sistemine geçilirse, Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi, iki turlu sisteme geçmek de gerekir.

Daha kolayı, mevcut nispi taksim sistemi ile genel seçimleri yapmaktır. Ama bütün milletvekili adaylarının her seçim bölgesinde gerçek ve zorunlu ön seçimle belirlenmesini yasal zorunluluk haline getirmek gerekir.

Bu sisteme geçiş için de ilk koşul; siyasi partiler yasasını değiştirerek, siyasi parti üyeliğini ciddi bir iş haline getirmektir. Siyasi partiye üyelikler belli şartlara bağlanmalıdır. Üyesi olduğu partinin faaliyetlerine katılan, aidatlarını düzenli ödeyen üyeler, seçim döneminde kendi partisinin adaylarını ön seçimle belirlemelidir. İşte o zaman, yüzde 50+1 oyla seçilen Cumhurbaşkanı ve hükümeti yürütme görevini yapar, liderlerin değil, halkın belirlediği milletvekillerinden oluşan Meclis yasama ve denetim görevini kusursuz yerine getirir.

17 Nisan sonrası bunları tartışacağız. Siyasi partiler ve seçim yasalarındaki değişiklikler için CHP’nin öncelik alması, AK Parti ile bu konuları oturup birlikte çözme iradesini ortaya koyması şarttır. Tabii bütün bu değişikliklerin de Kasım 2018’den önce, yani seçimlere 1 yıldan kısa süre kalmadan önce yapılması şarttır. Bu değişiklikler yapılmadan gidilecek bir erken seçim ise, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna ters düşecektir.