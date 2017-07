Katırcıoğlu, '15 Temmuz Milli İrade Parkı'nı gezdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ı ziyareti sonrası Başiskele Belediyesi tarafından Yeşilyurt mahallesinde yapılmakta olan “15 Temmuz Milli İrade Parkı” nı gezdi.

Katırcıoğlu, 15 Temmuz 2016 gecesi hain darbe girişiminde Türkiye'nin bağımsızlığını savunmak için şehit olanlar anısına yapımına başlanan ve 28 Temmuz’da açılışı yapılacak olan “15 Temmuz Milli İrade Parkı” çalışmalarını Başkan Hüseyin Ayaz ile birlikte yerinde inceledi. Çalışmaların son aşamaya geldiği park’ta 249 şehidin ismini taşıdığı hilal şeklinde dizilimi ile selvi ağaçları, yıldız şeklinde yerleştirilen ve içindeki odalarda Cumhuriyet tarihinde gerçekleşmiş darbelerin anlatıldığı salonlar, o hain kalkışmanın yaşandığı ilk yerlerden olan 15 Temmuz Şehitler köprüsü olarak sonradan anılacak olan Boğaz köprüsü minyatürü, Hainlerin o gece bombaladığı yerlerin başında gelen Gazi Meclisimizin Minyatürü ve o gece her türk evladı gibi sokaklara çıkan hainlere karşı bu ülkeye sahip çıkan vatandaşlarımız gibi İstanbul’da komşularını alarak meydanlara inenlerden biri olan Şerife Boz'un kullandığı kamyon parkta ziyaretçiler tarafından görülebilecek.

HERKES BU GÜZEL ALANI GÖRMELİ

15 Temmuz Milli İrade Parkını Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ile gezdikten sonra yapılan çalışmalar hakkında yaptığı değerlendirmede; gelecek nesillerimiz için önemli bir yapı, bizler ve bizden öncekiler ülkemizin hangi zorluklardan hangi sıkıntılı süreçlerden geldiğini çok iyi biliyor. Fakat yeni nesiller, gelecek nesillerimiz bunları okumanın yanı sıra görerek öğrenecek ve aklında yer edecek. Bu güzel ülkemiz için ne kadar kötülük varsa yapmaya çalıştılar ama başaramadılar, başaramayacaklar. Yakın tarihimizde yaklaşık bir yıl önce yaşadıklarımız an be an hatırımızda, hainlerin ne denli gözü dönmüş bir biçimde ülkemizi bölmeye çalıştıkları aşikâr, ama başaramadılar, bu vakur millet oldukça başaramayacaklar. Bu önemli bir park ve gelecek nesillerimize bir ibret vesikasıdır. Bu önemli ve güzide projeyi hayata geçirdiği için başkanımız Hüseyin Ayaz ve ekibine teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel alanı gezmeye, yaşamaya ve öğrenmeye davet ediyorum” dedi.

TÜM KOCAELİ DAVETLİ

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, resmi açılışın 28 Temmuz 2017 Cuma 15:00 da yapılacağını ve tüm Kocaeli’lileri açılışa davet ederek, ziyaretleri için Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’na teşekkür etti.