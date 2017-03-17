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Katırcıoğlu: “Bu karar Avrupa’nın 28 Şubat'ıdır” 

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Katırcıoğlu: “Bu karar Avrupa’nın 28 Şubat'ıdır” 
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu, Avrupa Adalet Divanının “İş yerinde Başörtüsü Yasağı” ile ilgili aldığı karar hakkında bir açıklama yaptı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Avrupa Adalet Divanı’nın açıkladığı “İşyerinde Başörtüsü Yasağı” kararının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) başta olmak üzere tüm insan hakları sözleşmelerine, AB değerlerine ve Evrensel Hukuka aykırı bir karar olduğunu belirterek, “Bu talihsiz karar maalesef Avrupa’nın 28 Şubat'ıdır” dedi.

“HEDEF MÜSLÜMANLAR”
Avrupa Adalet Divanı inancı gereği başörtülü bir Müslüman çalışanı işten çıkaran şirketi haklı bulan Belçika Mahkemesinin kararını hukuka uygun bulmasının yankısı sürüyor. Avrupa Adalet Divanının kararının emsal gösterilebileceği de değerlendirilirken, bundan sonra Avrupa’daki işverenler, "İşyeri Kuralı" olarak başörtüsü yasağı koyabilecek. Yasağa uymayanları işten çıkarabileceği de ifade edilirken, Adalet Divanının başörtüsü ile çalışma kararının Avrupa’da yükselen İslam düşmanlığının önünü de açtığı belirtiliyor. Bir kadına öz iradesi dışında kılık kıyafetine karışılmasının veya sözlemlerde bulunulmasının bağnazlık olduğunu belirten KEFEK Başkanı Katırcıoğlu, “Hedef tahtasında Müslümanlar olduğunu görüyoruz. Avrupa Adalet Divanı bir önce bu yanlıştan dönmelidir” ifadelerini kullandı.

“BU KARAR ASLA KABUL EDİLEMEZ”
Adalet Divanın aldığı kararın Avrupa’nın kendi tarihinin karanlık dönemlerine gitme olarak değerlendiren Katırcıoğlu, “Kutsal Haçlı ittifakı maalesef kuruluyor. Avrupa, maskelerini bir bir indiriyor. Mısır’da darbeyi desteklerken her şey sandıktan ibaret değil diyen Avrupa, şimdi de başörtüsünü hedef alarak dine ve inanca dayalı müsamahasızlığın ve ayrımcılığın en açık örneğini de sergiliyor. Bu karar çok net cinsiyetçi, ayrımcı ve İslamofobia’nın tam bir örneğidir. Almanya, Hollanda ve İsveç'in bu tutumu ile Avrupa Adalet Divanının aldığı bu karar; Avrupa’nın gerçek yüzünü ortaya koymuştur. Avrupa artık çifte standarttan vazgeçmeli, İnsan Hakları, Demokrasi ve Özgürlük gibi ilkelerini bir daha terk etmemek üzere geri dönmelidir. Alınan bu karar asla kabul edilemez” diyerek açıklamasını tamamladı. 
 

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