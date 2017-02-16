Katırcıoğlu: Bu programları kaldırın ya da...

YAYINDAN KALDIRIN YA DA...
Vekil Katırcıoğlu paylaştığı mesajda, medya yöneticilerine seslenip, "Evlilik programlarını yayından kaldırın ya da toplumu aileyi yaralamayan formata getirin" ifadelerini kullandı.
Katırcıoğlu'nun paylaşımı şöyle:
YAYINDAN KALDIRIN YA DA...
Vekil Katırcıoğlu paylaştığı mesajda, medya yöneticilerine seslenip, "Evlilik programlarını yayından kaldırın ya da toplumu aileyi yaralamayan formata getirin" ifadelerini kullandı.
Katırcıoğlu'nun paylaşımı şöyle:
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