  • BIST 87.882
  • Altın 144,977
  • Dolar 3,6626
  • Euro 3,8811
  • Kocaeli 1 °C

Katırcıoğlu: Bu programları kaldırın ya da...

»
Katırcıoğlu: Bu programları kaldırın ya da...
AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu Twitter hesabından evlilik programlarının kaldırılması için çağrı yaptı.

YAYINDAN KALDIRIN YA DA...

Vekil Katırcıoğlu paylaştığı mesajda, medya yöneticilerine seslenip, "Evlilik programlarını yayından kaldırın ya da toplumu aileyi yaralamayan formata getirin" ifadelerini kullandı.

Katırcıoğlu'nun paylaşımı şöyle:

sc-002.jpg

Bu haber toplam 1354 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Müezzinoğlu’ndan çifte müjde15 Şubat 2017 Çarşamba 12:53
  • Kültür Tepesi 2’nci Etabın temeli atıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 12:45
  • Müezzinoğlu: “Kocaeli, Türkiye’nin lokomotifi”15 Şubat 2017 Çarşamba 11:31
  • İşsizlik oranı yüzde 12'yi aştı15 Şubat 2017 Çarşamba 11:11
  • Nerede oy kullanacaksınız?14 Şubat 2017 Salı 22:51
  • Raylar üzerinde bir yalnız adam 14 Şubat 2017 Salı 22:41
  • Bakan Müezzinoğlu'nun ilk adresi belli oldu14 Şubat 2017 Salı 18:01
  • Şehidimizden ağlatan şiir14 Şubat 2017 Salı 16:24
  • Erdal Karakuş mazbatasını aldı14 Şubat 2017 Salı 16:24
  • FETÖ'den tutuklu eski polis memuru suçlamaları kabul etmedi14 Şubat 2017 Salı 14:21
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • AK Parti İl Başkanı Ceyhan: "Hedef: 65, Yakışan: 70"
    • Yardıma Var Mısın?
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti