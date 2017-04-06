Katırcıoğlu, ‘Evet’ için ev ev geziyor

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı (KEFEK) ve Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu, SKM programları kapsamında AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş ile İzmit’te Şirintepe, Malta, Mehmet Ali Paşa, Tepeköy, Bekirdere ve Çukurbağ Mahalleleri’nde ev toplantılarına katıldı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni anlattı.

Halk oylamasında neden “EVET” verilmesinin gerektiğini tek tek anlatan Katırcıoğlu, “Durmadan ve yorulmadan 16 Nisan’a kadar kapı kapı dolaşarak halk oylamasının maddelerini vatandaşımıza anlatacağız. Bu bizim için çok önemli, ülkemiz için istikbal ve İstiklal mücadelesidir” dedi.

“HERKES BİZİM KARDEŞİMİZ”

Çift başlılığın son bulmasının tek seslilik anlamına gelmeyeceği hatırlatmasını da yapan R.Sezer Katırcıoğlu, “Kentimiz için ülkemiz için istikrar ve istikbal için evet dememiz gerektiğini 16 Nisan gününe kadar sizlere anlatma gayretinde olacağız. Hepiniz kentinize, ülkenize, bu vatanı bizlere emanet eden ecdadımıza kendinizi borçlu hissediyorsanız evet deyin. 15 Temmuz darbesini bastıran bir millet olarak bize yeni zaferler yakışır” diye konuştu.