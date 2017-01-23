Katırcıoğlu, İngiltere’de

AK Parti MKYK üyesi, Kocaeli Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı R.Sezer Katırcıoğlu, Avrupa Türk Demokrat Birliği (UETD) Kadın buluşmaları nedeniyle İngiltere’ye gitti.

UETD Women UK platformu tarafından organize edilen, Diyanet Vakfı’nın kültür merkezindeki buluşmalarda Katırcıoğlu, “Kadının siyasette ve toplumdaki yeri ve önemi” konulu bir konuşma da yaptı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu, TBMM’den geçen Cumhurbaşkanlığı, Hükümet sistemini hakkında toplantıya katılacakları bilgilendirdi, referandum sürecinin öneminden bahsetti. Katırcıoğlu bir hafta sürecek temaslarında, referanduma gidecek konuların sistem değişikliği olduğunu asla rejimle alakası olmadığını da özellikle vurgulayacak.

