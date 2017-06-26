Katırcıoğlu Karamürsel’de bayramlaştı

Karamürsel ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma merasimine AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, Garnizon Komutanı Sadık Eroğlu, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, MHP İlçe Başkanı Çetin Öksüz, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Yıldırım, yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberliğin arttığı, millet olma duygusunun en üst düzeyde yaşandığı günler olduğunu belirterek, bu bayramda da büyüklerin, eş, dost ve akrabaların unutulmaması, bayramın birlik ve beraberlik içerisinde idrak edilmesini arzu ettiklerini söyledi.

Karamürsel halkının ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik eden Yıldırım, bayramın Türkiye'ye ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Vatandaşların protokol üyeleriyle bayramlaşmasıyla devam eden program, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir'in yaptığı duanın ardından sona erdi.