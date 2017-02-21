Katırcıoğlu organize etti, Emine Erdoğan ağırladı

Ankara’da yaşayan Suriyeli kadınlar, KEFEK Başkanı Katırcıoğlu’nun organizesiyle, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Emine Erdoğan’ın konuğu oldular.

Ankara’da yaşayan Suriyeli kadınlar, AK Parti MKYK üyesi, KEFEK Başkanı ve Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu’nun organizesiyle, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Emine Erdoğan’ın konukları oldu. Konuklarıyla tek tek ilgilenen Emine Erdoğan ve R.Sezer Katırcıoğlu, Suriyeli kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler ve Türkiye’nin ev sahipliğine dair memnuniyetlerini dile getirdiler. Birliktelikte bir konuşma gerçekleştiren Emine Erdoğan, “İstiyoruz ki, ülkemizde dünyaya gelen çocukları kayıp bir nesil olmaktan çıkarıp, onlara temel eğitimlerini verelim. Gençler üniversite eğitiminden geri kalmasın” dedi.

TÜRKİYE’NİN MÜLTECİ POLİTİKASINI ANLATTI

Yüksek Öğretim Kurulumuz, üniversitelerde Suriyeli gençler için özel öğrenci statüsünde kontenjanlar açtığını da belirten Emine Erdoğan, “Devletimizin kamplarında sağlıktan eğitime, pek çok sosyal imkân sağlanıyor” vurgusu yaptı. Farklı meslek gruplarına mensup kadınların katıldığı yemekli kabulde, mülteciler konusunda çalışan kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin yanı sıra insani yardım alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu. Emine Erdoğan, kabulde yaptığı konuşmada Türkiye’nin mülteci politikasını anlattı ve meslek sahibi mülteci kadınlar için hayata tutunabilecekleri imkânları oluşturma konusunda devletin ve sivil toplum kuruluşlarının gayretlerine değindi.

“TÜRKİYE, BÖLGE ÜLKELERE MODEL OLACAK”

Emine Erdoğan, “İstiyoruz ki, ülkemizde dünyaya gelen çocukları kayıp bir nesil olmaktan çıkarıp, onlara temel eğitimlerini verelim. Gençler üniversite eğitiminden geri kalmasın. Yüksek Öğretim Kurulumuz, üniversitelerde Suriyeli gençler için özel öğrenci statüsünde kontenjanlar açtı. Devletimizin kamplarında sağlıktan eğitime, pek çok sosyal imkân sağlanıyor” dedi. Türkiye’nin önemli bir dönüm noktasının eşiğinde olduğunu vurgulayarak, milletin iradesi ile yazdığı özgün hikâyesinin, bölge ülkelere model olabileceğini vurgulayan Emine Erdoğan, “Bu hikâyenin başarısı, dünyadaki mazlumların, masumların da başarısı olacak inşallah” diye ekledi.

“KADINLARA YÖNELİK ÖZEL DÜZENLEMELER YAPILIYOR”

Mültecilerin önemli bir oranının kadınlardan oluştuğunu, bu nedenle geçici barınma merkezlerinde kadınlara yönelik özel düzenlemelerin yapıldığına işaret eden Emine Erdoğan, bu ensar-muhacir kardeşliğinden kültürler arası köprüler inşa etmek gerektiğini ifade etti. Emine Erdoğan, sosyal hayata katılmaları, üretim hayatına katkı vermeleri konusunda mülteci kadınları teşvik etti. Kabulde; öğretmen, doktor, avukat ve diğer meslek gruplarına mensup Suriyeli kadınlar da söz alarak sorunlarını ve taleplerini dile getirdiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Türk milletine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve kendilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul eden Emine Erdoğan’a teşekkürlerini dile getiren mülteci kadınlar, kalplerindeki duyguların, ifade edebildiklerinin çok ötesinde olduğunu söylediler. Türkiye’de olmanın bir umut olduğunu ve mesleklerini icra edebilecekleri, eğitimlerine devam edebilecekleri imkânlar aradıklarını söyleyen mülteci kadınlar, Türkçe öğrenmek ve bu ülkenin bir parçası olmak istediklerini dile getirdiler.

KAMUNUN DİĞER BİRİMLERİNİN TEMSİLCİLERİ KATILDI

Toplantıya iştirak eden Millî Eğitim Bakanlığı, AFAD, YÖK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İŞKUR Genel Müdürlüğü, Kızılay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü yöneticileri, mülteci kadınların sorularına cevaplar verdi, taleplere dair notlar aldı. TBMM Mülteciler Alt Komisyon Başkanı Antalya Milletvekili Atay Uslu’da buluşmada hazır bulunan diğer bir isimdi.