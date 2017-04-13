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Katırcıoğlu, Paşa’da bahçe toplantısında

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Katırcıoğlu, Paşa’da bahçe toplantısında
AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, SKM programları kapsamında, İzmit İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen programla, Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde bayanlarla bir araya geldi.

Ayşe Şengöz’ün evinin bahçesinde düzenlenen ev toplantısında, kadınlara seslenen Katırcıoğlu, yeni anayasanın neden gerektiğini anlattı. İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş, en güçlü evet desteğinin kadınlardan geleceğini ifade ederek, “Büyük Türkiye yolunda 16 Nisan’da önemli bir adım atılacak ve en güçlü evet kadınlardan gelecek” dedi.

AK Parti Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu da mevcut sistemin yol açtığı büyük sorunlara değindi. Katırcıoğlu, Türkiye'nin gelişmeye başladığı anda darbelerle durdurulmak istendiğini ifade etti. Mevcut sistemde durmadan sürekli seçim yapıldığını, bugüne kadar 65 seçim yapılmasının ülkenin gelişmesine olumsuz etki ettiğini belirten Katırcıoğlu, istikrarın gerekli olduğunu söyledi.

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