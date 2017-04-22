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Katırcıoğlu: “Savaşlar olmasın çocuklar ölmesin”

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Katırcıoğlu: “Savaşlar olmasın çocuklar ölmesin”
AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu, “23 Nisan’ı dünyanın bütün çocuklarına armağan eden ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal  Atatürk’ü bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. 23 Nisan, hiçbir çocuğun üzülmediği, korkmadığı bir dünya kurma çabasıdır. 23 Nisan, dünyada yaşanan her türlü olumsuzluğa rağmen yeniden dirilişin adıdır” dedi. 

Bugün üç coşkuyu bir arada yaşıyoruz diyerek açıklamasına devam eden Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu, “Millî egemenlik coşkusu, bahar coşkusu ve geleceğimiz olan çocuklarımızın bayram coşkusu. Sevinç üstüne sevinç yaşıyoruz. 23 Nisan, ülkemiz ve tüm dünya çocukları için bir sevinç, coşku, dayanışma ve paylaşma günüdür. Ancak bu yıl da dünyanın çeşitli coğrafyalarında ne yazık ki on binlerce çocuk 23 Nisan’ı göremedi. Savaşlardan, açlık ve kuraklık tehlikelerine, kötü muameleden küçük yaşta çalıştırılmaya kadar çocukların hangi sıkıntılara maruz kaldığını unutmuyoruz. Suriye ve Irak’ta savaşın, Somali başta olmak üzere Afrika’nın çeşitli yerlerinde açlığın pençesine düşen ve kıvranan tüm çocuklarımıza el uzatmaya çalışıyoruz. Savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin” vurgusu yaptı.

“KOCAELİ’DE 23 NİSAN BAMBAŞKADIR”
Büyükşehir Belediyemizin vesilesiyle 41 ülkenin çocuklarının Kocaeli’ye geldiğini de belirten Katırcıoğlu, “Dünyanın çocukları güzel Kocaeli’mize konuk oldular. Çocuklarımızla tanışıp kaynaştılar. Geleceğe barış köprüleri kurdular. Barışı, sevgiyi, kardeşliği Kocaeli’nde paylaşıyorlar. Burada yeni dostlar ediniyorlar. Geleceğin dünyasını inşa ediyorlar. Bu organizasyon, aynı zamanda geleceğe yapılmış çok büyük bir yatırımdır. Çünkü Kocaeli’de 23 Nisan bambaşkadır” ifadelerini kullandı.

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