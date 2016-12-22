Katırcıoğlu, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

Çarşı iznine çıkarken kullandıkları otobüsü hedef alan teröristler tarafından şehit edilen Yücel ve Özen ailelerini ziyaret eden Katırcıoğlu, bir kez daha taziyelerini sundu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili, MKYK ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu Başkanı R.Sezer Katırcıoğlu, Kayseri'de ki alçak terör saldırısında şehit olan kahramanlar Raşit Yücel ve Abdulsamed Özen'in ailelerini yalnız bırakmadı.

ÇAĞAN ARTIK BİZİM EVLADIMIZDIR

Şehit ailelerini yalnız bırakmayan Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu'na, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem'de eşlik etti. Şehitler için dualarını esirgemeyen Katırcıoğlu, aynı zamanda iki ay önce Şanlıurfa'da Şehit olan Emre Demirer'in emaneti beş aylık oğlu Çağan bebeği de ziyaret etti. Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Katırcıoğlu "Çağan artık bizim evladımızdır. Emre'nin emanetine gözümüz gibi bakacağız" dedi.