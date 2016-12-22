Katırcıoğlu, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

AK Parti Kocaeli Milletvekili, MKYK ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu Başkanı R.Sezer Katırcıoğlu, Kayseri'de ki alçak terör saldırısında şehit olan kahramanlar Raşit Yücel ve Abdulsamed Özen'in ailelerini yalnız bırakmadı.
ÇAĞAN ARTIK BİZİM EVLADIMIZDIR
Şehit ailelerini yalnız bırakmayan Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu'na, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem'de eşlik etti. Şehitler için dualarını esirgemeyen Katırcıoğlu, aynı zamanda iki ay önce Şanlıurfa'da Şehit olan Emre Demirer'in emaneti beş aylık oğlu Çağan bebeği de ziyaret etti. Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Katırcıoğlu "Çağan artık bizim evladımızdır. Emre'nin emanetine gözümüz gibi bakacağız" dedi.
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