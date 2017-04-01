Katırcıoğlu ve Badem Atalar’da ‘Evet’ istedi

AK Parti körfez İlçe SKM’nin organize ettiği mahalle programları aksamadan sürüyor.

Osman Badem başkanlığındaki AK Parti Körfez İlçe yöneticilerinin bu etkinliğine bu kez AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM KEFEK Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu da katıldı.

Katırcıoğlu, Badem ve AK Parti heyeti, Atalar Mahallesi’nde 16 Nisan halkoylamasına ilişkin çalışma gerçekleştirdi. Mahallesi sokak sokak gezen, çalınmadık kapı bırakmayan AK Partililer, bu mahalledeki 950 seçmene birebir ulaşmayı başardılar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve halk oylaması ile ilgili bilgilendirmede bulunan AK Partililer, seçmenden 16 Nisan’da ‘Evet’ oyu istediler. Ziyaretlerde, seçmenlere referandumun özelliklerini anlatan kitapçıklar dağıtıldı.