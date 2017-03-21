Katırcıoğlu: “Yeni sistem, yerli ve millidir”

Katırcıoğlu, TV 41’de “Yaşamı Paylaşalım” programında Semahat Gün’ün konuğu oldu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 16 Nisan’da yapılacak halk oylaması ile ilgili soruları yanıtladı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı (KEFEK), AK Parti MKYK ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yerli ve millidir. Millet iradesinin doğrudan tecellisidir. Bu sistemle devlet yönetiminde ikilik bitecek, birlik ve beraberlik kuvvetlenecektir. Koalisyonlar devri bitecek, uzlaşma kültürü yerini alacak” dedi.

ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ

Katırcıoğlu, rejim ve sistem meselesi üzerinden yapılan tartışmalara de değindi, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, kesinlikle bir rejim meselesi değildir. Bizde rejim 1923’te ilan edilmiş ve bu konu kapanmıştır. Güçlü Türkiye için hep birlikte vatandaşlarımızın ‘Evet’ diyeceğine inanıyoruz. Bizler artık ithal anayasa ile değil milli iradenin hâkim olduğu bir anayasayla yerli bir anayasayla yönetilmek istiyoruz. Bu Anayasa ile Cumhurbaşkanı’nın yetkileri artmayacak, tam tersine kısıtlanacak. Milletimizin sesi çok daha gür çıkacak. Söz de, mühür de millette olacak. Mevcut sistemle Büyük Türkiye hedefine asla ulaşamayız. Bu sistem krizler üreten sebepleri içerisinde barındırıyor. Avrupa ve şer odakları top yekûn bize karşı birlik oldular. Büyümemizi istemediler, istemiyorlar da. Bu nedenle bu sisteme Evet dememiz gerekiyor. Daha güçlü ve büyük Türkiye yolunda tüm hemşerilerimizi 16 Nisan’daki halk oylamasında güçlü bir şekilde “EVET” demeye davet ediyorum”

