Katırcıoğlu: “16 Nisan Türkiye'nin miladı olacak”

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı (KEFEK) ve Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu, Kandıra Çarşamba pazarında esnafları ziyaret ettikten sonra, Bağırganlı ve Hacımazlı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

16 Nisan’daki halk oylamasında neden “EVET” verilmesi gerektiğini anlatan Katırcıoğlu, “16 Nisan, Türkiye'nin yeni bir miladı, güçlü Türkiye'nin aydınlık yarınlara yelken açacağı gündür” dedi.

16 NİSAN YENİ BİR DİRİLİŞTİR

Kandıra Pazarının esnafları ve vatandaşlarıyla bir araya gelen Katırcıoğlu, esnafa bereketli işler dilmeyi de ihmal etmedi. 16 Nisan’da sandıkta vurulacak her ‘Evet’ mührü, 2023 Türkiye’sine giden yola döşenmiş bir taş olacak vurgusu yapan Katırcıoğlu, “16 Nisan, 2053 ve 2071 vizyonlarının şekillenmesi için atılmış birer çizgi olacaktır” diye konuştu.

BİZ GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ

Anayasa değişikliğiyle seçilme yaşının 18’e indirilecek olmasını eleştiren muhalefete cevaben, 18 yaşında evlenme imkânı ve yasal sorumluluk verilen bir kişiye seçilme hakkının da verilmesi gerektiğini vurgulayan Katırcıoğlu, “Eğer sen 18-25 arası gençlerine bu kapıları açmazsan, ve cesaretlendirmezsen bu evladına güvenmemenin adıdır. Ben gencime güveniyorum ve inanıyorum” ifadelerini kullandı.

TEMSİLDE ADALET

Yapılacak Anayasa değişikliği ile Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacağını belirten Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu, “Almanya'da 82 milyon nüfus var, milletvekili sayısı şu anda 667. Fransa'da 66 milyon nüfusu var ve milletvekili ile senato 925. Baktığımızda 75 bin kişiye bir milletvekili düşüyor. Bu değişiklikte, nüfusumuzun artışıyla temsilde adaleti getirelim istedik. Türkiye'de bununla ilgili olarak 143 bin seçmene bir milletvekili düşüyordu. 600 milletvekiline fazla demek, bir defa dünyayı takip etmemenin en açık net göstergesidir. Ana muhalefetin başındaki başkanın bu ifadeleri kullanması dünya siyasetinden bihaber olduğunun da çok açık net izahıdır” açıklamasını yaptı.

BU REJİM MESELESİ DEĞİL

Katırcıoğlu esnaf ve vatandaşlarla bilgilendirme sohbetlerinde, devamlı olarak rejim ve sistem meselesinin gündeme getirildiğini söyleyerek şunları kaydetti: "1923'te, ecdadın Kurtuluş Savaşı'nın ardından Cumhuriyet kuruldu ve bu iş o zaman bitti. Bu olay kesinlikle bir rejim meselesi değildir. Bizim rejimimiz Cumhuriyettir."

