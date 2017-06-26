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Katırcıoğlu’dan jandarma eri Okan’a bayram sürprizi

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Katırcıoğlu’dan jandarma eri Okan’a bayram sürprizi
Karamürsel’de protokol bayramlaşması bayramın ilk günü Karamürsel Belediye Kültür Merkezi’nde AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun da katılımıyla yapıldı.

Başkan Yıldırım, bayramda herkesten helallik istedi. Bu arada, jandarma ziyareti sırasında Milletvekili Katırcıoğlu’nun kendi telefonundan 3 aylık asker olan Alanyalı Okan Tuncer’i ailesiyle görüştürmesi duygulu anların yaşanmasına yol açtı.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel halkının bayramını kutladı, “Bayramın, başta ilçemiz olmak üzere, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dileğinde bulundu. Yıldırım şöyle devam etti:

“Belediye başkanlığı yaptığım süre içinde istemeden de olsa birilerinin kalplerini kırmış olabilirim, üzmüş de olabilirim. Bizler görevlerimiz gereği bazen istemeden de olsa kalp kırabiliyoruz. Herkes hakkını helal etsin”

PROTOKOL EKSİKSİZ
Bayramlaşma törenine Kocaeli Ak Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Sadık Eroğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Ak Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, MHP İlçe Başkanı Çetin Öksüz, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Adem Özgüneş, Belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Ahmet Narinoğlu ve Kocaeli Ak Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun bayram kutlamaları konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir dua ettirdi.  Ardından protokol üyeleri İlçe Jandarma Komutanlığı, Polis Merkezi Denetim noktası, Dereköy Gazanfer Bilge Çocuk Yuvası’nda kalan çocukları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. 

DUYGULU ANLAR
İlçe Jandarma Komutanlığı ziyareti sırasında Kocaeli Ak Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı’nda 3 aylık asker olan Antalya Alanyalı Okan Tuncer’i kendi telefonundan Tuncer’in anne ve babasını arattırıp görüştürdü. Bu sürpriz hem Okan’ı, hem de ailesine sürpriz olurken, orada bulunanlara da duygulu anlar yaşattı.
 

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