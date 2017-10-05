Katırcıoğlu'ndan o isme sert tepki: Esefle kınıyorum

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın Belediye Meclisi toplantısında AK Parti'li bir kadın meclis üyesine sarf ettiği sözlerinin hakaret niteliğinde olduğunu belirterek "Gökhan'ı AK Parti'ye gönül vermiş bir kadın milletvekili olarak esefle kınıyorum." dedi.

Katırcıoğlu, partisinin Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ile düzenlediği basın toplantısında, Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan'ın Belediye Meclisi toplantısında AK Parti'li üye Tülay Ömercioğlu ve arkadaşlarına yönelik tavrını eleştirdi.

Gökhan'ın Ömercioğlu ve arkadaşlarına yönelik, basın yayın organlarında haberlere de konu olan sözlerinin, hakaret düzeyine ulaştığını ifade eden Katırcıoğlu, "Ülgür Gökhan'ı AK Parti'ye gönül vermiş bir kadın milletvekili olarak esefle kınıyorum." diye konuştu.

Seçilmiş bir kadın meclis üyesinin kendi görüşlerini ifade ettiği sırada "Ahlaklı olun, oturun, konuşma, kes" gibi aşağılayan, öteleyen, ayrıştıran, tahkir eden ifadeler kullanılarak ortaya konulan tavrın kabul edilemez olduğunun altını çizen Katırcıoğlu, şöyle devam etti:

"Son 15 yıldır kadınların siyasette ve karar alma mercilerinde olmalarını sağlamak üzere yoğun çabalar sarf eden bizler, kadınların sesi olmak adına, kendi işlerinden vakit ayırarak belediye meclislerinde görüşlerini dile getirmek için çaba sarf eden kadınlarımıza yönelik bu tavrı kamuoyunun vicdanına ve takdirine bırakıyorum. Belediye Başkanının bu sert tavrının ülkemizin, hatta dünyanın en gelişmiş ülkelerinin sorunlarından olan kadına yönelik şiddet konusuyla doğrudan ilgili olduğunu düşünüyorum ve buna inanıyorum."

"Umarım bu son olur"

Kadına yönelik şiddetin kimi zaman fiziksel, kimi zaman ekonomik, kimi zaman psikolojik, kimi zaman ise sözel olarak gösterildiğini ifade eden Katırcıoğlu, Çanakkale Belediye Meclisinde yaşanan olayın kadına yönelik şiddetin psikolojik ve sözel karşılığı olduğunu söyledi.

Katırcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak yerel düzeyde kadına yönelik şiddetle ilgili nasıl daha iyi çalışmalar yürütebilirizi, belediyelere ait sığınma evlerinde kadınlarımıza nasıl daha iyi hizmetler sunabilirizi konuştuğumuz ve hayata geçirdiğimiz bu süreçte, bunların yapı taşı olan bir belediyenin, bir belediye başkanının tavrı, hassasiyetsizliği, kadına yönelik şiddet olarak kabul ettiğimiz davranışı bizleri derinden üzmüştür. Bir anne, bir kadın, milletvekili ve komisyon başkanı olarak tekrar esefle, şiddetle kınıyorum. Umarım bu son olur. Çabalarımızı bu davranışların bir daha yaşanmaması için yoğunlaştıracağız."