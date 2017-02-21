Katkı maddeleri sindirimi olumsuz etkiliyor

Bilim adamları, gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir katkı maddesinin ince bağırsak hücrelerinin yapısını ve işlevini bozduğunu belirledi.

ABD'nin Binghamton New York Eyalet Üniversitesinden araştırmacılar, yaptıkları deneylerde sakız ve şekerlemelerden ekmeğe kadar işlenmiş gıdalarda yaygın olarak kullanılan titanyum oksit nano-parçacıklarına sürekli olarak maruz kalan ince bağırsak hücrelerinin besleyici ögeleri tutma ve hastalık yapıcı mikropları engelleme işlevlerinin "belirgin şekilde azaldığını" tespit etti.

Bilim adamları, yaptıkları deneylerde, bir ince bağırsak hücre kültürü örneğini, dört saat boyunca bir öğünde maruz kalacağı kadar (akut etki) ve ardından beş gün boyunca üç öğünde maruz kalacağı kadar (kronik etki) titanyum oksit nano-parçacıklarıyla aşıladı.

Akut etki hücrelerde belirgin bir değişiklik yaratmazken, kronik etkinin hücrelerin mikrovilü adı verilen soğurucu çıkıntılarını azalttığı gözlendi. Mikrovilülerin azalmasıyla bağırsak bariyerinin zayıfladığı, metabolizmanın yavaşladığı, demir, çinko, yağ asitleri gibi bazı besinlerin sindirilmesinin zorlaştığı tespit edildi.

Biyomedikal Mühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gretchen Mahler, "Titanyum oksitten kaçınmanın yolu işlenmiş gıdalardan, özellikle de şekerlemelerden uzak durmak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, titanyum oksidi "sindirimi güvenli" maddeler sınıfında kabul ediyor.

Arizona Üniversitesinin 2012 yılında yaptığı araştırmada, sakızdan hazır kek ve mayoneze kadar 89 ayrı işlenmiş gıdanın muhteviyatı test edilmiş ve ürünlerin hepsinde titanyum oksit olduğu tespit edilmişti.