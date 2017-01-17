Katrana bulanan deniz canlıları tedavi altında

Dilovası ilçesinde geçtiğimiz hafta bir limanda yükleme sırasında bir tankerden sızdığı iddia edilen tonlarca akaryakıt nedeniyle yakıta ve zifte bulanan deniz kuşları Darıca Hayvanat Bahçesinde tedavi altına alındı.

Olay, geçtiğimiz hafta Dilovası Diliskelesi’nde bulunan bir limandan fuel-oil nakliyesi yapan bir tankerden denize tonlarca yakıt sızdığı iddia edilmiş, denize sızan yakıt lodosun da etkisiyle İzmit Körfezi’ne yayılmış ve deniz hayvanları katrana bulanmıştı. Katrana bulanan deniz hayvanlarından 51 tanesi Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkına getirildi. Gönüllü vatandaşlar ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kocaeli Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkileri canlıları hayvanat bahçesine getirdi.

“Yıkama aşamasında ılık su, saf zeytinyağı ve bulaşık deterjanı kullanıyoruz”

Tedavi edilmek için hayvanat bahçesine getirilen Sakarmekelerin temizlenme işlemini yapan Karantina Sorumlusu Ramazan Karakurt, “Ziftten etkilenen Sakarmeke adlı hayvanımızın yıkama aşamasında ılık su, saf zeytinyağı ve bulaşık deterjanı kullanıyoruz. Yıkama aşamasında özellikle ağzına ve yüzene dikkat ederek ılık suda yumuşatarak saf zeytinyağını üzerine dökerek güzel bir şekilde ovalayarak üzerinde ki kimyasalı atıyoruz. Yumuşatma işleminin ardından 5-10 dakika yağlı bir şekilde beklettik den sonra bulaşık deterjanı ile temizlemekteyiz. Bulaşık deterjanı ve sıcak su ile kimyasal hayvanın üzerinden gitmektedir” dedi.



“Toplam 51 hayvan geldi, bunların 13’ü öldü. 38 tanesi tedavi altında”

Parka getirilen hayvanlarla ilgili bilgiler veren Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, “ Kocaeli kıyılarında bir petrol sızması ya da bir zift sızmasından dolayı denizde biraz kirlilik oluştu. Bu kirlikten dolayı Sakarmeke dediğimiz deniz kuşları kötü etkilendiler. Petrole bulandılar. Böyle durumlarda hayvanat bahçemizde ki karantina ve hayvan hastanesi de hizmet vermektedir. Bize birçok gönüllü tarafından ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü tarafından Sakarmekeler gelmeye başladı. Toplamda 51 hayvan geldi. Bunların 13’ü ne yazık ki öldü. 38 tanesi şuanda yaşıyor. Bunların 36 tanesi Sakarmeke, 2 tanesi yaban ördeği. Genellikle insanlar Sakarmekeyi Karabatakla karıştırıyorlar ama kuşların türü Sakarmeke” şeklinde konuştu.



“Hayvanlar eski sağlıklarına kavuştuklarında doğal ortamlarına bırakılacaklar”

Yapılan tedavi ile ilgili konuşan Aydın, “Biz burada onları öncelikle petrole bulanmış durumlarından kurtarmaya çalışıyoruz. Eski hijyenlerine kavuşturmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken en çok önerilen şey benzin, mazot yada kimyasal olan ürünler. Bu ürünler petrolü çıkarabiliyor ama hayvana zarar veriyor. Biz bu nedenle saf zeytinyağı ve katkısız bulaşık deterjanı kullanıyoruz. Buda işe yarıyor. Büyük oranda hayvanları kurtardık. Yaklaşık 4-5 gündür buradalar. Şuan yaşıyorlar ve buda sevindirici bir olay. Amacımız bu hayvanları eski sağlığına kavuşturup tekrardan doğal ortamlarına bırakmak” ifadelerini kullandı.

Hayvanat Bahçesine çevrede bulunan deniz canlılarının getirilmeye devam ettiği öğrenildi.