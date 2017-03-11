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Kavaklı mı, Yuvacık mı?

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Kavaklı mı, Yuvacık mı?
2.Küme E Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan Kavaklıspor ile Yuvacıkspor, zirveyi yakından ilgilendiren maçta Kavaklı Stadı’nda karşılaşacak.

Bir maçı eksik 6 puanlı Kavaklıspor ile 9 puanlı Yuvacıkspor arasındaki karşılaşma 17.00’de başlayacak.

GÖLCÜK İY, PAZARKÖY’Ü AĞIRLIYOR

E Grubu’nda takımların puanları birbirlerine çok yakın. 3 maçta 6 puan toplayan, grubun iddialı takımları arasında bulunan Gölcük İY’de, günü sahasında oynayacağı Pazarköyspor karşılaşması ile geçirecek. Turuncu-Beyazlı ekip, ligde puanı bulunmayan rakibi karşısında kazanıp, zirve yarışına ortak olmak istiyor. Pazarköyspor ise ilk puanları almaya çalışacak. Kavaklı Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’de start alacak.

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