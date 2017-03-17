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Kavaklı’da futbol şenliği

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Kavaklı’da futbol şenliği
Gölcük Karadenizspor’un organize ettiği, 12 takımın katılımıyla gerçekleşecek olan Çanakkale Şehitlerini Anma U-11 Cup Futbol Turnuvası yarın başlıyor.

F.Bahçe, Beşiktaş, G.Saray ve Bursaspor gibi önemli kulüplerin U-11 takımlarının da mücadele edeceği turnuvada müsabakalar Kavaklı Stadı’nda 10.00’da başlayacak. Maçlar akşam 18.00’e kadar devam edecek.

İLİMİZDEN DE 6 TAKIM KATILIYOR

Gölcük Karadenizspor Kulübü’nün organize ettiği turnuvaya Altınordu, Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe ve  Bursaspor gibi profesyonel kulüplerin dışında, ilimizden de Gölcük Karadenizspor, Gölcükspor, Yeşilovaspor, İzmit GB, Hisareynspor ve Kocaeli Genç Kulüpleri’nin U-11 takımları  mücadele edecek. Maçlarda 2006 doğumlu minik futbolcular forma giyecek. Kavaklı Stadı’ndaki turnuva maçlar bir günde tamamlanacak. Maçların başlama saati 10.00 olarak açıklandı.

ŞENLİK HAVASINDA GEÇECEK

Gölcük Karadenizspor Kulübü’nün öncülüğünde gerçekleştirilen turnuva 18 Çanakkale Şehitleri’nin ansına düzenleniyor. Turnuvada maçlar şenlik havasında geçecek, spor severlerinde çok büyük ilgisi bekleniyor. 12 takım 4’erli 3 grupta yer alacak, ilk iki sırayı alacak takımlar çeyrek finale yükselecek. Maçlar 25’er dakikadan tek devre oynanacak. Turnuvanın final maçını eski FIFA kokartlı hakemimiz Mustafa Çulcu yönetecek. Final maçı öncesinde de şöhretlerin maçı izlenecek.

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