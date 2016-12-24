Kavaklı’da Gölcük derbisi var

Süper Lig B Grubu’nda son haftaların iki formda takımı Seka Doğanspor ile İhsaniyespor, Gölcük derbisinde karşı karşıya geliyor. Kavaklı Stadı’ndaki maçın başlama saati 15.00 olarak açıklandı.

SEKA DOĞAN MI, İHSANİYE Mİ?

Bu sezon Süper Lig’de çok iyi çıkış yakalayan, en yakın rakibinin önünde 5 puan farkla zirvede yer alan İhsaniyespor, son haftalardaki çıkıyla Play-Off yarışına ortak olan Seka Doğanspor karşısında sınav verecek. 32 puanla liderlik koltuğunda oturan İhsaniyespor ile 23 puanla averajla Play-Off hattında bulunan Seka Doğanspor arasında Kavaklı Stadı’ndaki karşılaşmanın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. İki takım arasında sezon başında Gölcük Başkanlık Kupası’nda oynanan maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

GEBZE DERBİSİNDE DE BEYLİKBAĞI İLE DİLOVASI BELEDİYE KARŞILAŞACAK

Süper Lig B Grubu’nda günün bir diğer derbi mücadelesinde ise Beylikbağıspor ile Dilovası Belediyespor takımları karşı karşıya gelecek. Bir ara grubun zirvesinde yer alan Dilovası Belediyespor, yaşadığı puan kayıplarının ardından lider İhsaniyespor’un 5 puan gerisinde kaldı. Beylikbağı Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’te başlayacak. Cephanelik Stadı’ndaki maçta da 1937 Sekaspor ile İlimtepe FK karşılaşacak. Geçen hafta grubun puansız takımı Ç.Balaspor’a yenilen, üst sıralara çıkma şansın kullanamayan 1937 Sekaspor, düşme potasının hemen üzerinde yer alan İlimtepe FK ile 15.15’de karşılaşacak.