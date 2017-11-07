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Kavaklı’da lider değişebilir

Kavaklı’da lider değişebilir

1. Küme’de yarın akşam A ve B Gruplarında 7 maç oynanacak.

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B Grubu’nda ilk iki sırada yer alan 15 puanlı Hisareynspor ile 16 puanlı Hidropaks Tayfunspor’u karşı karşıya getirecek maç lideri değiştirebilir.  Kavaklı Stadı’ndaki maç saat 19.30’da başlayacak.

KAVAKLI’DA MAÇ 19.30’DA BAŞLAYACAK
1. Amatör Küme’de yarın akşxam B Grubuna ait üç maç oynanacak. Grubun ve günün en kritik maçı şüphesiz Hisareynspor ile Hidropaks Gebze Tayfunspor arasında olacak. Grupta 16 puanla lider konumda bulunan Hidropaks Gebze Tayfun liderliği kaptırmamak için 15 puanla ikinci sırada olan Hisareynspor’a deplasmanda kaybetmemek için mücadele edecek. Bu grupta ayrıca  Uzuntarla Belediye-Çamlıtepespor ve Çayırova Serhatspor – Bahçecikspor maçları var. 1.Küme’de A Grubu’nda ise çok önemli maçlar var.  Ligde lider konumda bulunan Yavuzspor, Esenspor ile deplasmanda  karşılaşacak. Alikahyaspor – Çerkeşlispor , Başaranspor – Yavuz Selimspor ve Bağdatspor- Çenesuyu Plajyoluspor günün diğer randevuları olacak. Bu arada D grubunda önceki akşam oynanan tek maçta Arslyanbey Belediye, Çamçukur’u 2-0 yendi.
 

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