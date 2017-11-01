Kavaklı’da skorlar değişmedi: 4-1

GÖLCÜKSPOR KAYBETMEDİ

U-12 Ligi D Grubu’nda önceki gün iki maç oynandı. Kavaklı Stadı’nda oynanan karşılaşmalarda, Lider Gölcükspor, grubun zayıf takımlarından Kavaklıspor’u 4-1 mağlup ederek koltuğunu kurudu. Günün bir diğer maçında ise Gölcük Gençlerbirliği ile İhsaniyespor karşılaştı. Ligde orta sıralarda yer alan Gölcük Gençlerbirliği sürprize izin vermedi, İhsaniyespor’u 4-1 mağlup etmeyi başardı.