Kavaklı’da skorlar değişmedi: 4-1
U-12 Ligi G Grubu’nda oynanan iki maçta Gölcükspor, Kavaklıspor’u; Gölcük Gençlerbirliği de İhsaniyespor’u aynı skorla 4-1 mağlup etti.
A+A-
GÖLCÜKSPOR KAYBETMEDİ
U-12 Ligi D Grubu’nda önceki gün iki maç oynandı. Kavaklı Stadı’nda oynanan karşılaşmalarda, Lider Gölcükspor, grubun zayıf takımlarından Kavaklıspor’u 4-1 mağlup ederek koltuğunu kurudu. Günün bir diğer maçında ise Gölcük Gençlerbirliği ile İhsaniyespor karşılaştı. Ligde orta sıralarda yer alan Gölcük Gençlerbirliği sürprize izin vermedi, İhsaniyespor’u 4-1 mağlup etmeyi başardı.
Bu haber toplam 66 defa okunmuştur
Etiketler : Gölcükspor, Kavaklıspor
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.