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Kavaklı’da skorlar değişmedi: 4-1

Kavaklı’da skorlar değişmedi: 4-1

U-12 Ligi G Grubu’nda oynanan iki maçta Gölcükspor, Kavaklıspor’u; Gölcük Gençlerbirliği de İhsaniyespor’u  aynı skorla 4-1 mağlup etti.

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GÖLCÜKSPOR KAYBETMEDİ

U-12 Ligi D Grubu’nda önceki gün iki maç oynandı. Kavaklı Stadı’nda oynanan karşılaşmalarda, Lider Gölcükspor, grubun zayıf takımlarından  Kavaklıspor’u 4-1 mağlup ederek koltuğunu kurudu. Günün bir diğer maçında ise Gölcük Gençlerbirliği ile İhsaniyespor karşılaştı. Ligde orta sıralarda yer alan Gölcük Gençlerbirliği sürprize izin vermedi, İhsaniyespor’u 4-1 mağlup etmeyi başardı.

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